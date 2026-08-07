पाकिस्तानी ऑलराउंडर पर 2 साल का बैन, 10 लाख रुपये का जुर्माना, क्या है हमजा नजर से जुड़ा मामला

पाकिस्तान के ऑलराउंडर हमजा नजर पर क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेते हुए उनको दो साल के लिए बैन कर दिया है. पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक बार फिर से विवादों में घिर गया है. टीम ने ऑलराउंडर हमजा नजर पर क्रिकेट बोर्ड ने एक्शन लेते हुए उनको दो साल के लिए बैन कर दिया है. पीसीबी ने पाकिस्तानी खिलाड़ी पर सिर्फ प्रतिबंध नहीं लगाया 10 लाख रुपये का जुर्माना भी ठोका है. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने गुरुवार को आंतरिक जांच के बाद यह फैसला सुनाया. बताया जा रहा है कि इस ऑलराउंडर ने बोर्ड को वीजा आवेदन के दौरान जो भी जानकारी दी थी वो भ्रामक थे. इतना ही नहीं हमजा की तरफ से और भी कई महत्वपूर्ण तथ्यों को गलत बताया गया था.

ऑलराउंडर हमजा नजर का मामला सामने आने के बाद इसकी जांच के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की थी. पाक खिलाड़ी के खिलाफ की गई जांच के दौरान समिति के सामने अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया. उनकी तरफ से जो भी बातें कही गई और सफाई में सबूत रखे गए समिति ने उसकी समीक्षा कर अपनी रिपोर्ट बोर्ड को सौंपी.

वेस्टइंडीज दौरे से भी हुए थे बाहर

गौरतलब है कि पाकिस्तानी ऑलराउंडर ने पिछले कुछ सालों में घरेलू क्रिकेट में काफी अच्छा प्रदर्शन किया था. उन्होंने अपने खेल से चयनकर्ताओं को प्रभावित किया था और वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज में चुना जाना तय माना जा रहा था. इसी बीच वीजा से जुड़ा हुआ मामला सामने आया और उनको सलेक्शन लिस्ट से बाहर कर दिया. पीसीबी ने कहा कि जांच में पाया गया कि हमजा ने वीजा प्रक्रिया के दौरान पूरी और सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई. इसकी वजह से उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की गई.

पाकिस्तान ने बराबर की टेस्ट सीरीज

वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई दो मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले मुकाबले में पाकिस्तान की टीम को 90 रन की करारी हार मिली थी. 0-1 से पीछे होने के बाद दूसरे मुकाबले में बाबर आजम की कप्तानी वाली टीम ने जोरदार वापसी की. ट्रिनिडाड के क्वींस पार्क ओवल में खेले गए मैच में 6 विकेट की जीत के साथ सीरीज को 1-1 से बराबर किया.