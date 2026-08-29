पाकिस्तान की हुई दुर्दशा, ओली रॉबिन्सन का वर्ल्ड रिकॉर्ड, 142 साल में के इतिहास में पहली बार ऐसा कमाल

पाकिस्तान के खिलाफ इंग्लैंड के तेज गेंदबाज ओली रॉबिन्सन की रिकॉर्ड तोड़ गेंदबाजी प्रदर्शन. 142 साल के इतिहास में लॉर्ड्स में पहली बार हुआ ऐसा कारनामा. सिर्फ 11 रन देकर पहली पारी में झटके 4 विकेट

नई दिल्ली. पाकिस्तान के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में महान भारतीय तेज गेंदबाज कपिल देव की बराबरी करने वाले इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन ने एक और नया कारनामा अंजाम दिया. शुक्रवार को लॉर्ड्स में पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दूसरे दिन शानदार गेंदबाजी का प्रदर्शन किया. रॉबिन्सन ने घातक बॉलिंग से पाक बैटर को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया. उन्होंने महज 13 ओवर में सिर्फ 11 रन देकर 4 विकेट हासिल किए. इस दौरान ऐसा रिकॉर्ड बना डाला जो इससे पहले कभी किसी ने नहीं किया. पाकिस्तान पहली पारी में इंग्लैंड के 290 रन के जवाब में 110 रन पर सिमट गया.

इंग्लैंड के तेज गेंदबाज पाकिस्तान की टीम पर दो टेस्ट मैचों की सीरीज में पहली बॉल से कहर बनकर टूटे हैं. रॉबिन्सन ने लीड्स में कहर मचाया था और लॉर्ड्स में भी कातिलानी गेंदबाजी की. उन्होंने पहली पारी में चार पाकिस्तान बल्लेबाजों का शिकार किया. रॉबिन्सन ने ओपनर अज़ान अवैस को एक बार फिर से अपने जाल में फंसाया. इसके अलावा सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान और खुर्रम शहजाद को भी आउट कर वापसी का टिकट थमाया.

लॉर्ड्स में ऐसा करने वाले पहले तेज गेंदबाज

लोली रॉबिन्सन पाकिस्तान के खिलाफ भले ही पहली पारी में पांच विकेट लेने से चूक गए लेकिन इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराया लिया. लॉर्ड्स में 142 साल के टेस्ट इतिहास में 310 तेज गेंदबाजों ने एक पारी में कम से कम चार विकेट लिए हैं. रॉबिन्सन से उन सारे गेंदबाजों को रन देने के मामले में पीछे छोड़ दिया. उन्होंने 13 ओवर की गेंदबाजी की और इकोनॉमी 0.84 की रही. उन्होंने सिर्फ 11 रन ही खर्च किए जो लॉर्ड्स में पारी में 4 विकेट लेने वाले किसी भी तेज गेंदबाज का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन है. इंग्लैंड के पूर्व स्पिनर फिल एडमंड्स के यह रिकॉर्ड दर्ज है. उन्होंने 1978 में पाकिस्तान के खिलाफ सिर्फ 6 रन देकर 4 विकेट चटकाए थे. उनकी इकॉनमी 0.75 रही थी.

पाकिस्तान के खिलाफ भी ऐतिहासिक प्रदर्शन

ओली रॉबिन्सन का लॉर्ड्स में किया गया ये गेंदबाजी प्रदर्शन पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट इतिहास में दूसरी सबसे किफायती बॉलिंग है. ऑस्ट्रेलिया के मैक्स वॉकर ने 1973 में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर पाकिस्तान के खिलाफ 15 रन देकर 6 विकेट चटकाया था. इसके बाद अब 11 रन देकर चार विकेट लेने वाले रॉबिन्सन का नाम आ गया है.