एशियन गेम्स में भारत को एक मेडल का नुकसान! लगा जोरदार झटका, नीरज चोपड़ा नहीं उतरेंगे खेलने

भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शनिवार को बड़ा अपडेट दिया है. टखने में चोट के कारण वह 2026 के बाकी पूरे सीजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसका मतलब है साफ है कि यह स्टार खिलाड़ी डायमंड लीग फाइनल और एशियन गेम्स दोनों से बाहर हो गया है.

नई दिल्ली. भारत के एशियन गेम्स की उम्मीदों को बहुत बड़ा झटका लगा है. मेडल जीतने के दावेदार खिलाड़ी ने अपना नाम वापस लेने की घोषणा कर दी है. भारत के स्टार जैवलिन थ्रोअर और दो बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने शनिवार को बड़ा अपडेट दिया है. टखने में चोट के कारण वह 2026 के बाकी पूरे सीजन में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. इसका मतलब है साफ है कि यह स्टार खिलाड़ी डायमंड लीग फाइनल और एशियन गेम्स दोनों से बाहर हो गया है. ऐसे में वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाएंगे और इसकी वजह से मेडल की उम्मीदों को झटका लगेगा.

शनिवार को उन्होंने अपने सोशल मीडिया आकाउंट पर इस बात की जानकारी सबके साथ साझा की. नीरज ने इंस्टाग्राम पर बयान जारी कर बताया कि ट्रेनिंग के दौरान उनके टखने में लिगामेंट टियर हुआ है. डॉक्टर से इस चोट को लेकर की गई चर्चा के बाद एक मुश्किल फैसला लेना पड़ा. उन्होंने इस सीजन के बाकी मुकाबलों से हटने का फैसला किया. 4 -5 सितंबर को बेलारूस के वाडा में डायमंड लीग का आयोजन होना है. वहीं एशियन गेम्स 2026 जापान के आइची और नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक कराया जाना है.

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डायमंड लीग फाइनल से भी हटे

भारत के लिए पदक जीतने के इरादे से उतरे नीरज ने शुक्रवार को ही डायमंड लीग फाइनल के लिए क्वालीफाई किया था. क्वालीफिकेशन अंक हासिल करके ब्रसेल्स में होने वाले सीजन के अंतिम मुकाबले में जगह बनाई थी. चोटिल होने की वजह से वो 5 सितंबर को डायमंड लीग फाइनल में हिस्सा नहीं ले पाएंगे. पिछले कुछ सालों में उनको कड़ी टक्कर देने वाले श्रीलंका के रुमेश पाथिराजे के पदक की उम्मीद अब और भी ज्यादा बढ़ गई है.