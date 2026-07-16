MLC में निकोलस पूरन का तूफान, 321 का स्ट्राइक रेट…13 छक्के जड़ तोड़ा सबसे तेज सेंचुरी का रिकॉर्ड

By
Viplove Kumar
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निकोलस पूरन ने मेजर लीग क्रिकेट 2026 में 13 छक्कों की तूफानी पाारी के दम पर टूर्नामेंट के इतिहास का सबसे तेज शतक बना डाला. उन्होंने 31 बॉल पर सेंचुरी ठोक फिन एलन का रिकॉर्ड तोड़ा
nicholas pooran
निकोलस पूरन ने मेजर लीग क्रिकेट में जमाया सबसे तेज शतक

नई दिल्ली. इंडियन प्रीमियर लीग 2026 में भले ही वेस्टइंडीज के निकोलस पूरन का बल्ला उम्मीद के मुताबिक नहीं चला लेकिन मेजर लीग क्रिकेट (MLC) में उन्होंने तबाही मची दी. 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में उनके बल्ले से ऐसी तूफानी पारी देखने को मिली जिसने रिकॉर्ड बुक में उनका नाम दर्ज कराय दिया. स्टीव स्मिथ की कप्तानी वाली वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ MI न्यूयॉर्क के कप्तान ने महज 31 गेंद पर सेंचुरी जमाकर धमाका कर दिया. उन्होंने MLC इतिहास का सबसे तेज सेंचुरी बनाने का नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया.

निकोलस पूरन ने सैन फ्रांसिस्को यूनिकॉर्न्स के फिन एलेन के टूर्नामेंट में लगाए गए तेज शतक के रिकॉर्ड को तोड़ डाला. साल 2025 में खेले गए सीजन के पहले मैच में वॉशिंगटन फ्रीडम के खिलाफ उन्होंने 34 बॉल पर शतक जमाया था. एलेन ने मैच के दौरान महज 51 गेंद पर 151 रन की पारी खेल डाली थी. इसमें कुल 19 छक्के देखने को मिले थे.

पूरन के 11 हजार टी20 रन पूरे

मेजर लीग क्रिकेट (MLC) 2026 में वेस्टइंडीज के विस्फोटक बल्लेबाज निकोलस पूरन ने तूफानी प्रदर्शन करते हुए सभी को हैरान कर दिया है. पूरन ने MLC के इतिहास में सबसे तेज शतक जड़कर अपनी लय हासिल कर ली है. धमाकेदार पारी एलीमिनेटर मैच में पूरन ने महज 31 गेंद में शतक पूरा किया. इसी दौरान टी20 क्रिकेट में अपने 11 हजार रन भी पूरे कर लिए.

कमेंटेटर्स भी हुए हैरान

जब पूरन बल्लेबाजी कर रहे थे तो कमेंट्री बॉक्स में भी रोमांच छा गया. उनकी हर शॉट पर दर्शक और कमेंटेटर्स हैरान होते दिखे. पूरन ने साबित कर दिया कि जब फॉर्म में होते हैं तो वे दुनिया के सबसे खतरनाक बल्लेबाजों में शामिल हैं. अभी तक MLC 2026 में पूरन ने कई मैचों में अर्धशतक और शतक जड़कर अपनी क्लास दिखाई है. IPL में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद MLC में उनका यह जलवा फैंस के लिए खुशखबरी है.