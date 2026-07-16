Baasi Atta Disadvantages: क्या आपको भी पसंद है बासी रोटियां खाना? पहले जान लें वास्तु शास्त्र की ये बातें

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Rajesh
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रात के बासी आटे से रोटी बनाना स्वास्थ्य व धार्मिक दोनों दृष्टियों से अनुचित है। यह आटा तामसिक माना जाता है, जो नकारात्मक ऊर्जा व आलस्य बढ़ाता है।
Baasi Atta Disadvantages: रोटी बनाने में हमेशा ताजे आटे का ही प्रयोग करें।
Baasi Atta Disadvantages: रोटी बनाने में हमेशा ताजे आटे का ही प्रयोग करें।

बासी आटे से बनी रोटियां खाने पर बढ़ता हैं राहु का प्रभाव
Baasi Atta Disadvantages, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म और वास्तु शास्त्र में रसोई घर का सबसे पावन भाग मानी गई है। धार्मिक मान्यता है कि रसोई में माता अन्नपूर्णा का वास होता है। माता घर में समृद्धि, शांति और पोषण का आशीर्वाद देती हैं, इसलिए ये कहा जाता है कि रसोई में भोजन पूरी शुद्धता के साथ और नियमों का पालन करते हुए ही बनाना चाहिए। कई बार महिलाएं रात को रखे आटे की रोटी बना दिया करती हैं, लेकिन रात का गुंथा आटा सुबह बासी हो जाता है। उसमें हल्का-सा खमीर भी बनने लगता है।

ज्यादातर लोग कई बार आॅफिस जाने की और अन्य कामों की जल्दी की वजह से रात को गुंथे बासी आटे की रोटी खा लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में बताया गया है कि रात के बासी आटे की रोटी नहीं खानी चाहिए। ऐसे आटे की रोटी को खाने से नकारात्मक ऊर्जा, आलस्य, भारीपन, चिड़चिड़ाहट और क्रोध बढ़ता है।

मां अन्नपूर्णा होती हैं नाराज

रसोई मां अन्नपूर्णा का निवास स्थान हैं। वास्तु के अनुसार, जब यहां बासी रोटियां बनाई जाती हैं, तो मां अन्नपूर्णा नाराज हो जाती हैं और रसोई की सकारात्मकता कम हो जाती है। ज्योतिष के अनुसार, रोटियों का संबंध सूर्य और मंगल ग्रह से माना जाता है। रोटी खाने से शरीर को उर्जा, शक्ति और तेज मिलता है, जबकि मंगल उत्साह, साहस और कर्मशीलता का कारक माने जाते हैं, इसलिए ताजी रोटियां शरीर में सकारात्मक उर्जा बनाए रखती हैं और शरीर को संतुलित रखती हैं।

राहु से बासी आटे का संबंध

ज्योतिष में बासी आटे का संबंध राहु से माना गया है। राहु भ्रम, अस्थिरता, मानसिक उलझन और नकारात्मक विचारों का कारक ग्रह है। जब घर के लोग बासी आटे से बनी रोटियां खाते हैं, तो उन पर राहु का प्रभाव बढ़ जाता है। राहु का प्रभाव बढ़ने के कारण उनके मन में असमंजस, तनाव और आपसी विवाद बढ़ता है। घर का माहौल अस्थिर होता है और परिवार में अनबन शुरू हो जाती है।

धर्मसिंधु, निर्णयसिंधु और स्मृतिग्रंथों में कहा गया है, रात्रौ संध्या समये च यत् भुक्तं तत् बासी भवति। इसका मतलब है कि रात को रखा हुआ भोजन या आटा सुबह होने तक बासी माना जाता है, इसलिए इसका उपयोग नहीं करना चाहिए।

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