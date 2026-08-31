पाकिस्तान ने बीच इंग्लैंड दौरे से दो खिलाड़ियों को भेजा वापस, लॉर्ड्स टेस्ट टेस्ट के बाद फैसला, क्या है पूरा मामला?

तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए पाकिस्तान की टीम में करीब छह घरेलू क्रिकेटरों को शामिल किया गया है. कोच सरफराज अहमद बल्लेबाजी में बदलाव करना चाहते हैं. युवा बल्लेबाज सैम अयूब और अराफात मिन्हास को भी टीम में शामिल किए जाने की खबर है.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम का प्रदर्शन इस समय ऐसा चल रहा है जिसपर पूरे देश को लोग गुस्से में हैं. इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में लगातार दो हार के बाद टीम में उथल पुथल मचा हुआ है. पाकिस्तान क्रिकेट टीम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है. लीड्स में पारी की हार के बाद लॉर्ड्स में टीम को 194 रन की करारी हार मिली. सीरीज गंवा चुकी टीम तीसरे मैच में लाज बचाने उतरेगी. इससे पहले टीम मैनेजमेंट ने कथित तौर पर बड़ा फैसला लिया है.जो खबरें सामने आ रही है उसके मुताबिक स्टार विकेटकीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान और सलामी बल्लेबाज इमाम-उल-हक को तत्काल टीम से रिलीज दिया गया है.

वेस्टइंडीज से खिलाफ पहला मैच हारने के बाद जैसे तैसे टेस्ट सीरीज ड्रॉ कराई. इंग्लैंड के दौरे पर पहुंची टीम ने बड़ी बड़ी बातें की थी. मैदान पर उतरते ही उसकी हालत खराब हो गई. दोनों टेस्ट मैच में अब तक टीम एक पारी में 90 ओवर तक नहीं खेल पाई है. पाकिस्तान की सबसे बड़ी परेशानी इस समय उसकी बल्लेबाजी बनी हुई है. इंग्लैंड के खिलाफ चार पारियों में टीम एक बार भी 200 रन तक नहीं पहुंच पाई. बल्लेबाजों के लगातार फ्लॉप होने की वजह से ही पाकिस्तान को 0-2 की हार का सामना करना पड़ा.

तीसरे टेस्ट से पहले छह घरेलू खिलाड़ियों की एंट्री

पाकिस्तान की टीम को इज्जत बचाने के लिए तीसरे टेस्ट मैच में खेलना है. इससे पहले पाकिस्तानी मीडिया की रिपोर्ट्स में बहुत बड़ा दावा किया गया है. बताया जा रहा है तीसरे और आखिरी टेस्ट के लिए टीम में करीब छह घरेलू क्रिकेटरों को शामिल किया गया है. कोच सरफराज अहमद बल्लेबाजी में बदलाव करना चाहते हैं. युवा बल्लेबाज सैम अयूब और अराफात मिन्हास को भी टीम में शामिल किए जाने की खबर है. मोहम्मद रिजवान का खराब फॉर्म जारी है जबकि इमाम-उल-हक की फिटनेस टीम के लिए सिरदर्द बन चुकी है. बताया जा रहा है कि इन दोनों को ही बीच सीरीज से पाकिस्तान वापस भेज दिया गया है.

माइक हेसन की भी बढ़ सकती है भूमिका

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोच सरफराज अहमद के काम से भी खुश नहीं है. पाकिस्तान टीम में एक बड़ा बदलाव कोचिंग स्टाफ को किया जा सकता है. कोच माइक हेसन को एजबेस्टन में होने वाले तीसरे टेस्ट के लिए टीम जुड़ने वाले हैं. यह फैसला टीम मैनेजमेंट की रणनीति में बड़े बदलाव का संकेत है. उनके टेस्ट टीम से जुड़ने के बाद सरफराज के भविष्य पर सवाल खड़ा हो जाएगा.