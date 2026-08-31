कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ-साथ बैंकिंग के शेयरों में गिरावट का असर सोमवार को शेयर मार्केट पर दिखा। कारोबारी सत्र के पहले दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ।

Stock market closing 31 August 2026: कच्चे तेल की कीमतों में तेजी के साथ-साथ बैंकिंग के शेयरों में गिरावट का असर सोमवार को शेयर मार्केट पर दिखा। कारोबारी सत्र के पहले दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 307.24 अंक फिसलकर 76,957.27 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 95.25 अंकों की गिरावट के साथ 24,080.40 पर बंद हुआ। बीएसई पर 10 कंपनियों के शेयर हरे निशान पर, जबकि 20 कंपनियों के शेयर लाल निशान पर बंद हुए।

इन शेयरों में तेजी

बीएसई पर सन फार्मा, एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, बजाज फिन्सर्व, TCS, SBIN, रिलायंस, मारुति, BEL और इंडिगो के शेयरों में तेजी दर्ज की गई। सन फार्मा के शेयर में सर्वाधिक 1.87% की तेजी दर्ज की गई।

इन शेयरों में गिरावट

बीएसई पर टेक महिंद्रा, बजाज फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा, इटरनल, इन्फोसिस, HCLTECH, ट्रेंट, हिंदुस्तान यूनिलीवर, ITC, पावरग्रिड, कोटक बैंक, NTPC, एशियन पेंट, LT, टाइटन, अडाणी पोर्ट्स, इटरनल, टाटा स्टील और अल्ट्रासेमको के शेयरों में गिरावट दर्ज की गई। अडाणी पोर्ट्स के शेयर में सबसे ज्यादा 4.11% की गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का रुख

निफ्टी 100 में 0.42% की गिरावट, निफ्टी मिडकैप 100 में 0.24% की तेजी और निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.74% की गिरावट दर्ज की गई।

कच्चे तेल की कीमत उछली

ब्रेंट क्रूड सोमवार को 5.54 बजे 2.96% उछलकर 90.71 डॉलर प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है।

गिरावट पर खुला था बाजार

कारोबारी सत्र के पहले दिन शेयर बाजार गिरावट के साथ खुला। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 160.78 अंक फिसलकर 77,130.73 पर खुला। वहीं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 58.1 अंकों की तेजी के साथ 24,117.55 पर खुला।