बेन स्टोक्स तो गए! 4 साल पहले कप्तानी छोड़ने वाले धुरंधर को मिलेगी टेस्ट की कमान, पाकिस्तान से अगली सीरीज

न्यूजीलैंड के खिलाफ सीरीज के दौरान बेन स्टोक्स के इंटरनेशनल क्रिकेट संन्यास के बाद इंग्लैंड की टीम को अपने नए कप्तान की तलाश है. बताया जा रहा है कि साल 2022 में कप्तानी छोड़ने वाले अनुभवी बल्लेबाज जो रूट को फिर से टेस्ट टीम का कप्तान बनाया जा सकता है.

नई दिल्ली. इंग्लैंड क्रिकेट टीम में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई पिछली सीरीज के दौरान काफी विवाद हुआ. क्लब के बाहर हुई मार पीट की वजह से बाहर बिठाए गए बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी. अब खबर आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान जो रूट एक बार फिर टेस्ट टीम की कमान संभालने के लिए तैयार हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) ने रूट को दोबारा टेस्ट कप्तानी सौंपने का फैसला किया है.

इंग्लैंड की टीम को पाकिस्तान के खिलाफ 19 अगस्त से सीरीज खेलना है. खबरों की माने तो ECB जल्द ही तीन मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए जो रूट को टेस्ट टीम की कमान सौंप सकती है. उनके नाम की आधिकारिक घोषणा जल्द ही कर दी जाएगी. माना जा रहा है कि वह अगले साल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ घरेलू एशेज सीरीज तक टीम की कप्तानी करेंगे. इस सीरीज के बाद ही टेस्ट कप्तान को लेकर आगे विचार किया जाएगा.

हैरी ब्रूक संभालेंगे व्हाइट-बॉल टीम

हैरी ब्रूक इंग्लैंड की वनडे और टी20 टीम के कप्तान हैं. उनके नाम पर टेस्ट कप्तान के तौर पर विचार नहीं किया गया है. जानकार मान रहे हैं कि क्रिकेट बोर्ड फिलहाल उनपर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहती. जो रूट का टेस्ट कप्तान बनना तय है. ब्रूक अगले साल होने वाले 50 ओवरों के विश्व कप की तैयारियों पर ध्यान देंगे. सीमित ओवरों के मुख्य कोच ब्रेंडन मैकुलम के साथ काम जारी रखेंगे.

टेस्ट टीम के नए कोच की तलाश जारी

न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टेस्ट सीरीज के बाद सिर्फ बेन स्टोक्स ने संन्यास नहीं लिया था. ब्रेंडन मैकुलम को भी टेस्ट टीम के कोच पद को छोड़ना पड़ा था. उनके इस्तीफे के बाद टीम के सहायक कोच मार्कस ट्रेस्कोथिक के पाकिस्तान सीरीज में अंतरिम कोच बनने की संभावना है. इंग्लैंड के लिए पिछले कुछ सप्ताह काफी चुनौतीपूर्ण रहे हैं. न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 2-1 की हार के दौरान बेन स्टोक्स ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी थी. इसके बाद ECB ने टेस्ट टीम के कोच ब्रेंडन मैकुलम से भी अलग होने का फैसला किया.

2022 में छोड़ी थी कप्तानी

जो रूट ने 2022 में टेस्ट कप्तानी छोड़ दी थी. उस समय इंग्लैंड ने 17 टेस्ट मैचों में सिर्फ एक जीत दर्ज की थी. अब इंग्लैंड के सबसे सफल टेस्ट रन स्कोरर एक बार फिर टीम को मुश्किल दौर से बाहर निकालने की जिम्मेदारी निभाते नजर आ सकते हैं. इंग्लैंड ने 2026 की शुरुआत ऑस्ट्रेलिया में एशेज सीरीज 4-1 से गंवाई थी. इसके बाद न्यूजीलैंड के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज भी हार गया. ऐसे में टीम नए नेतृत्व के साथ वापसी की उम्मीद कर रही है.