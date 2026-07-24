Chaturmas 2026: चातुर्मास में दीपदान सहित करें ये 4 काम

चातुर्मास की शुरुआत 25 जुलाई, शनिवार से हो रही है। इन चार महीनों के दौरान भगवान विष्णु क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं।

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Chaturmas 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: हिंदू धर्म में चातुर्मास का बहुत खास महत्व होता है, जो करीब 4 महीने तक चलता है। इस दौरान श्रीहरि क्षीरसागर में योगनिद्रा में चले जाते हैं। मान्यता है कि इस दौरान भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक और विधि-विधान से पूजा करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। वहीं, पद्मपुराण में कुछ ऐसे कार्य बताए गए हैं जिन्हें चातुर्मास के दौरान जरूर करना चाहिए। ऐसे में आइए विस्तार से जानें की चातुर्मास के दौरान क्या-क्या करना चाहिए।

चातुर्मास में करें दीपदान

पद्मपुराण में चातुर्मास के दौरान दीपदान करने का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इन 4 महीनों में दीपदान करने से मनुष्य को अत्यंत शुभ फल की प्राप्ति होती है और विष्णुजी की कृपा से जीवन में सुख-समृद्धि के संयोग बनते हैं। कहते हैं की जहां भगवान विष्णु होते हैं वहीं माता लक्ष्मी का भी वास होता है।

ऐसे में चातुर्मास में प्रतिदिन एक दीपक मुख्य द्वार पर भी अवश्य रखना चाहिए क्योंकि, इसी स्थान से देवी लक्ष्मी का आगमन होता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसके अलावा, आप विष्णु सहस्रनाम का पाठ कर सकते हैं। श्रद्धापूर्वक इसका पाठ करने से जीवन में आने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं।

पलाश के पत्ते पर करें भोजन

ऐसा कहा जाता है कि चातुर्मास के दौरान पलाश के पत्ते पर भोजन करना चाहिए। पद्मपुराण के अनुसार, जो मनुष्य दीपदान, पलाश के पत्ते पर भोजन और व्रत करते हुए चौमासा व्यतीत करता है, वो श्रीहरि के प्रिय बन सकते हैं।

यही कारण है की इस दौरान पलाश के पत्ते पर भोजन करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ऐसा करने से अनजाने में किए गए पापों का नाश हो सकता है। साथ ही, जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकते हैं और कार्यों की बाधाएं कम होने के संयोग बनते हैं।

भूमि पर करें शयन

मान्यता है कि चातुर्मास में व्यक्ति को पलंग व बिसतर त्यागकर भूमि पर सोना चाहिए। इसके पीछे का कारण है की इन चार महीनों के दौरान भगवान विष्णु योगनिद्रा में चले जाते हैं, ऐसे में मनुष्य को भूमि पर ही शयन करना चाहिए।

इससे विशेष नियम का पालन करने से अत्यंत पुण्य फल की प्राप्ति होती है। साथ ही, जातक को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो सकती है। हालांकि, जिन्हें स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या है उन्हें भूमि पर शयन करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लेनी चाहिए।

ब्रह्मचर्य का करें पालन

पद्मपुराण के अनुसार, जो मनुष्य चातुर्मास के दौरान ब्रह्मचर्य का पालन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। ऐसे में भूलकर भी इन दिनों में मांस, मदिरा आदि तामसिक चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए।

इसकी बजाए ब्रह्मचर्य का पालन करना उत्तम माना जाता है। साथ ही, कहा जाता है की चातुर्मास में मांस, शहद और किसी अन्य से प्राप्त हुए अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। पद्मपुराण में चोमास में इन बातों का ख्याल रखना बेहद लाभकारी माना गया है।

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