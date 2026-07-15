Jasprit Bumrah Creates History: जसप्रीत बुमराह का नया कारनामा, इंग्लैंड में रचा इतिहास, बने पहले भारतीय क्रिकेटर ….

Jasprit Bumrah Creates History: जसप्रीत बुमराह ने इँग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मुकाबले में सिर्फ 1 विकेट हासिल किया लेकिन इतिहास के पन्ने में नाम दर्ज कराया. भारत की तरफ से टेस्ट, वनडे और टी20 में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले बुमराह पहले गेंदबाज बने.

नई दिल्ली. भारतीय टीम से अनुभवी तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह ने 2023 आईसीसी वनडे वर्ल्ड के बाद इस फॉर्मेट में दमदार वापसी की. इंग्लैंड के खिलाफ किफायती गेंदबाजी करते हुए टीम के जीत की नींव रखी. मैच के दौरान उन्होंने एक खास उपलब्धि हासिल की. वो भारत की तरफ से तीनों फॉर्मेट में 100 से ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज बने. बुमराह ने एजबेस्टन में इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे मैच में कमाल का प्रदर्शन करते हुए खुद को क्रिकेट इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज करा लिया.

150वां ODI विकेट कैसे आया?

मैच शुरू होने से पहले बुमराह के पास 121 T20I विकेट और 234 टेस्ट विकेट थे. इंग्लैंड के खिलाफ 14वें ओवर में उन्होंने कप्तान हैरी ब्रूक को आउट करके ODI में 150 विकेटों का आंकड़ा छू लिया. ब्रूक क्रीज पर अभी सेट ही नहीं हुए थे कि बुमराह ने अपनी तीसरी गेंद पर जादू दिखाया. क्रिज के बाहर से गेंद फेंककर उन्होंने पहले अंदर आने का भ्रम पैदा किया, फिर गेंद को बाहर की तरफ मोड़ दिया. ब्रूक बचाव में आगे बढ़े और पहली स्लिप में खड़े रोहित शर्मा ने शानदार कैच लपका.

दुनिया के तीसरे गेंदबाज बने

बुमराह से पहले इस कारनामे को सिर्फ दो विदेशी गेंदबाजों ने अंजाम दिया था. न्यूजीलैंड के टिम साउथी ने 164 T20I, 221 ODI, 391 टेस्ट विकेट झटका है. बांग्लादेश के शाकिब अल हसन के नाम 149 T20I, 317 ODI, 246 टेस्ट विकेट हैं. अब भारतीय दिग्गज का नाम भी लिस्ट में शामिल हो गया है.

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लंबे समय बाद ODI वापसी

बुमराह आखिरी बार ODI में 2023 विश्व कप फाइनल (अहमदाबाद) में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेले थे. इसके बाद वर्कलोड मैनेजमेंट के कारण उन्हें ODI से दूर रखा गया था. अगले ODI विश्व कप को ध्यान में रखते हुए टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वापस लाया. बुमराह ने दिखा दिया कि वह बिना रंग उतरे कितने घातक हैं.

इंग्लैंड में भी नया रिकॉर्ड

150वां ODI विकेट सिर्फ एक उपलब्धि नहीं थी. इस विकेट के साथ बुमराह इंग्लैंड की सरजमीं पर 31 विकेट लेने वाले पहले भारतीय गेंदबाज बन गए. उन्होंने रवींद्र जडेजा के 30 विकेटों को पीछे छोड़ दिया. तेज गेंदबाजों में भुवनेश्वर कुमार 28 विकेट के साथ इस लिस्ट में शामिल हैं.