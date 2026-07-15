Amritsar Crime News : हेरोइन की खेप सप्लाई करने जा रहे तस्कर पुलिस ने पकड़े

अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) टीम ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 30 किलो हेरोइन सहित दो नशा तस्करों को गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं अमृतसर पुलिस ने पिछले 10 दिन में 68 किलो हेरोइन जब्त की है। सभी मामलों के तार सीमा पार पाकिस्तान से जुडेÞ हैं।

आरोपियों से 30 किलो हेरोइन बरामद, अमृतसर सीआई टीम ने हासिल की सफलता, सीमा पार से आई थी नशे की खेप : डीजीपी

Amritsar Crime News (आज समाज), अमृतसर : अमृतसर काउंटर इंटेलिजेंस (सीआई) ने नशा तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। सीआई टीम ने सीमा पार से नशा तस्करी वाले मॉड्यूल का पर्दाफाश करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 30 किलो हेरोइन बरामद की है।

यह जानकारी डायरेक्टर जनरल आॅफ पुलिस (डीजीपी) पंजाब गौरव यादव ने देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की पहचान गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, निवासी शहीद ऊधम सिंह नगर, अमृतसर और गगनदीप सिंह, निवासी भल्ला कॉलोनी, अमृतसर के रूप में हुई है। हेरोइन की बड़ी खेप बरामद करने के अलावा, पुलिस टीम ने उनका हीरो डीलक्स मोटरसाइकिल भी जब्त की है जिसका उपयोग वे खेप की सप्लाई के लिए कर रहे थे।

विदेशी हैंडलरों के इशारे पर करते थे काम

डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि आरोपी सीमा पार के तस्करों से संबंधित एक विदेशी हैंडलर के इशारे पर काम कर रहे थे। उन्होंने बताया कि वे विभिन्न स्थानों से हेरोइन की खेप हासिल करके उन्हें आगे राज्य भर में विभिन्न पार्टियों को सप्लाई करते थे।

इस तरह मिली पुलिस को सफलता

आॅपरेशन के विवरण साझा करते हुए उन्होंने बताया कि सीआई अमृतसर की पुलिस टीमों को सूचना मिली थी कि संदिग्ध गुरप्रीत सिंह और गगनदीप सिंह ने हाल ही में हेरोइन की एक बड़ी खेप हासिल की है और वे अमृतसर के थाना कंबोअ के अंतर्गत आने वाले गांव गौंसाबाद के पास किसी दूसरी पार्टी को यह सप्लाई देने जा रहे हैं। उन्होंने आगे बताया कि पुलिस टीमों ने सतर्कता दिखाते हुए नाकेबंदी की और अमृतसर के गौंसाबाद के पास से उनकी मोटरसाइकिल को रोककर उन्हें 30 किलो हेरोइन सहित काबू कर लिया।

10 दिन में 68 किलो हेरोइन जब्त की

उल्लेखनीय है कि 6 जुलाई, 2026 के बाद सीआई अमृतसर द्वारा नशा तस्करी के एक बड़े मॉड्यूल का भंडाफोड़ करने का यह तीसरा मामला है, जिससे मात्र 10 दिनों में कुल 68 किलो हेरोइन बरामद की गई है। इससे पहले 6 जुलाई को सीआई अमृतसर ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 13 किलो हेरोइन बरामद की थी और 7 जुलाई को तीन अन्य व्यक्तियों को 25 किलो हेरोइन सहित गिरफ्तार किया गया था।

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