भारत-अफगानिस्तान T20 मैच शेड्यूल में दिल्ली पुलिस ने की बदलाव की मांग, DDCA का आया जवाब

By
Viplove Kumar
-
0
6
भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले लेकर चर्चा तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) से मैच की तारीख बदलने को लेकर रिक्वेस्ट किया गया है.
ind vs afghanistan t20 delhi
भारत-अफगानिस्तान T20 मैच पर संकट, दिल्ली पुलिस ने DDCA से की तारीख बदलने की अपील

नई दिल्ली. अफगानिस्तान के खिलाफ भारतीय टीम को अगले हफ्ते से तीन मैचों की टी20 सीरीज में खेलना है. दिल्ली में इस सीरीज की मेजबानी अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है. मुकाबलों को लेकर एक बेहद अहम खबर सामने आ रही है. बताया जा रहा है कि 13 सितंबर को दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में होने वाले पहले टी20 इंटरनेशनल मुकाबले पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं. इसकी तारीख को आगे बढ़ाने की खबरें सामने आ रही है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच खेले जाने वाले पहले टी20 मुकाबले लेकर चर्चा तेज हो गई है. बताया जा रहा है कि दिल्ली पुलिस ने दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (DDCA) से मैच की तारीख बदलने को लेकर रिक्वेस्ट किया गया है. गौरतलब है कि उसी समय राजधानी में BRICS समारोह का आयोजन किया जा रहा है. इससे जुड़े कार्यक्रमों की वजह से सुरक्षा और ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ी संख्या में जवानों की तैनाती रहेगी. ऐसे में भारत- अफगानिस्तान टी20 के लिए सुरक्षा व्यवस्था में परेशानी आ सकता है.


दिल्ली पुलिस की तरफ से आधिकारिक तौर पर एक पत्र लिखा गया है. इसमें BRICS से संबंधित ट्रैफिक रेगुलेशन, रूट डायवर्जन, रूट क्लियरेंस और VVIP तथा VIP मूवमेंट के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस पहले से ही बड़े स्तर पर तैनात होगी. ऐसे में क्रिकेट मैच के लिए एक्स्ट्रा अरेंजमेंट करना पुलिस के उपलब्ध संसाधनों पर गंभीर दबाव डाल सकता है.


पुलिस के मुताबिक मैच के दौरान ट्रैफिक डायवर्जन, पार्किंग, भीड़ नियंत्रण, आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता उपलब्ध कराने और रूट क्लियरेंस जैसी व्यवस्थाओं में भी बड़ी चुनौती सामने आ सकती है. इन्हीं सब का हवाला देकर DDCA से 13 सितंबर को होने वाले पहले टी20 मुकाबले की तारीख में बदलाव किए जाने की गुजारिश की गई है.

Previous articleGaneshotsav 2026: इस बार कितने दिन का होगा गणेश उत्सव 10, 12 या 15, चतुर्थी पूजा कब?
Viplove Kumar
Viplove Kumar
खेल पत्रकारिता में लगभग दो दशक का समृद्ध अनुभव। ज़ी न्यूज़, दैनिक जागरण और ईटीवी भारत में खेल संपादक के रूप में काम किया. न्यूज़18 की डिजिटल स्पोर्ट्स टीम को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई. एक दर्जन से ज्यादा आईसीसी इवेंट कवर कर चुके हैं. ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की रिपोर्टिंग का अनुभव. 5 फुटबॉल वर्ल्ड कप इवेंट कवर करने का भी अनुभव, वर्तमान में आईटीवी (India News) की प्रतिष्ठित वेबसाइट की कमान संभाल रहे हैं. खेल, राष्ट्रीय और डिजिटल पत्रकारिता में गहरी समझ के साथ सटीक, विश्वसनीय और प्रभावी कंटेंट निर्माण में विशेषज्ञता।