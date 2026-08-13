गॉल टेस्ट में उतरने से पहले लीक हो गया गौतम गंभीर का प्लेइंग XI, बॉलिंग कोच से हो गई चूक, श्रीलंका अलर्ट

आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली सीरीज भारत और श्रीलंका दोनों ही टीम के लिए अहम है . पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में शुरु हो रहा है. भारत इस समय प्वाइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है जबकि श्रीलंका छठे पायदान पर.

नई दिल्ली. भारतीय टीम श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज में उतरने की तैयारी में जुटी है. प्लेइंग इलेवन में किन खिलाड़ियों को चुना जाएगा इसे लेकर माथा पच्ची चल रही है. दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला गॉल में खेला जाना है. मैच से पहले भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मोर्केल ने बातों बातों में ही कोच गौतम गंभीर का प्लान लीक कर दिया. उन्होंने संभावित प्लेइंग-11 को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ कर दी. गॉल की स्पिन फ्रेंडली पिच को देखते हुए टीम इंडिया तीन बाएं हाथ के स्पिनरों के साथ उतर सकती है.

आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के तहत खेली जाने वाली सीरीज भारत और श्रीलंका दोनों ही टीम के लिए अहम है . पहला मुकाबला 15 अगस्त से गॉल में शुरु हो रहा है. भारत इस समय प्वाइंट्स टेबल पर 5वें नंबर पर है जबकि श्रीलंका छठे पायदान पर. भारतीय टीम के लिए इस मैच का खास महत्व है. टेस्ट क्रिकेट इतिहास में टीम इंडिया 600 मैच खेलने वाली तीसरी टीम बनेगी. इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया ही ऐसी टीमें हैं जिन्होंने ये खास मुकाम हासिल किया है.

कैसा होगी प्लेइंग इलेवन

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच मोर्ने मॉर्कल ने संकेत दिए हैं कि तीन बाएं हाथ के स्पिनर को प्लेइंग इलेवन में शामिल किया जा सकता है. अनुभवी स्पिनर कुलदीप यादव और रवींद्र जडेजा का पहले टेस्ट मैच में खेलना तय माना जा रहा है. इसके अलावा पिछली सीरीज में डेब्यू करने वाले मानव सुथार को मौका मिलने की संभावना है. ऐसे में चोटिल वॉशिंगटन सुंदर की जगह टीम में शामिल किए गए सारांश जैन को खेलने के लिए इंतजार करना होगा.

हमारे गेंदबाजों में 20 विकेट लेने की क्षमता

मोर्केल ने बताया कि तीन बाएं हाथ के स्पिनर को एक साथ प्लेइंग इलेवन में रखने से कोई परेशानी नहीं होगी. उनका कहना है कि तीनों स्पिनरों की गेंदबाजी का स्टाइल एक दूसरे से अलग है. कुलदीप विरोधी बल्लेबाजों के खिलाफ आक्रामक रवैया लेकर उतरते हैं. वो एक विकेट टेकल बॉलर हैं. जडेजा की बात करें तो वो अपनी सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं. युवा स्पिनर सुथार गेंद को किसी भी सतह पर टर्न कराने की क्षमता रखते हैं. मोर्केल का मानना है कि अगर इन तीनों गेंदबाजों को शुरुआत में ही विकेट मिल गया तो फिर श्रीलंका को दोनों पारी में ढेर कर सकते हैं. कप्तान शुभमन गिल के लिए तीन स्पिनर के होने से परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग गेंदबाज को आक्रमण पर लाने का विकल्प होगा.

कुलदीप और जडेजा पर भरोसा

कुलदीप यादव ने अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट की दूसरी पारी में तीन विकेट झटके थे. श्रीलंका के खिलाफ सीरीज में उतरने से पहले खेले गए प्रैक्टिस मैच में भी पहली पारी में दो विकेट चटकाया था. रवींद्र जडेजा की बात करें तो उन्होंने भी दो विकेट अपने नाम किए थे. मानव सुथार ने अफगानिस्तान के खिलाफ डेब्यू टेस्ट में पहली ही पारी में छह विकेट झटके थे. विकेट लेने के साथ ही 41 रन भी बनाए थे.

गेंदबाज पर फैसला बाकी

श्रीलंका टेस्ट सीरीज में उतरने से पहले भारतीय टीम को तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह के बाहर होने से जोरदार झटका लगा. ऐसे में मोहम्मद सिराज टीम के प्रमुख तेज गेंदबाज होंगे. उनके साथ दूसरे तेज गेंदबाज के लिए प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बराड़ के बीच मुकाबला है. बराड़ ने प्रैक्टिस मैच में तीन विकेट अपने नाम किए थे.घरेलू क्रिकेट में विकटों का अंबार लगाकर टीम में जगह बनाने वाले अकिब नबी पर भी नजर रहेगी. देखना होगा कि क्या उनको डेब्यू का मौका मिलेगा.