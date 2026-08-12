क्या गुजरात टाइटंस में लौटेंगे हार्दिक पंड्या, ट्रेड डील को लेकर सामने आई बड़ी खबर, क्या है इसकी सच्चाई?

रिपोर्ट के मुताबिक पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अलग होने के रास्ते पर हैं. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस में लौटना चाहते हैं.

नई दिल्ली. भारतीय टीम के ऑलराउंडर के इंडियन प्रीमियर लीग के भविष्य को लेकर काफी सवाल उठ रहे हैं. अगले सीजन में वो किस टीम से खेलेंगे इसको लेकर लगातार खबरें सामने आ रही है. मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे इस सीनियर खिलाड़ी के टीम से अलग होने का दावा किया जा रहा है. रिपोर्ट के मुताबिक पांच बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस और स्टार ऑलराउंडर हार्दिक पंड्या अलग होने के रास्ते पर हैं. मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि वो अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस में लौटना चाहते हैं. हालांकि उनको बतौर कप्तान टीम में जगह दिए जाने की बात को खारिज कर दिया गया है.

आईपीएल के नए सीजन से पहले मुंबई इंडियंस ने हार्दिक के लिए कोलकाता नाइट राइडर्स (KKR) और चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) समेत कुछ फ्रेंचाइजियों के साथ ट्रेड का विकल्प खुला रखा है. किसी भी टीम से सहमति नहीं बन पाई. पहले खबर आई थी कि चेन्नई सुपर किंग्स आयुष म्हात्रे को मुंबई की टीम के हार्दिक पंड्या की जगह ट्रेड करने के लिए राजी नहीं है. शिवम दुबे और किसी अन्य खिलाड़ी के अलावा पैसे भी चेन्नई दे सकता है. कोलकाता की टीम भी अजिंक्य रहाणे के संन्यास के बाद कप्तान की तलाश में है लेकिन ट्रेड डील पक्की नहीं होती दिख रही.

गुजरात टाइटंस में वापसी चाहते थे हार्दिक?

इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक हार्दिक पंड्या ने अपनी पुरानी टीम गुजरात टाइटंस (GT) में वापसी करना चाहते हैं. उन्होंने बतौर कप्तान टीम को आईपीएल 2022 का खिताब जीता था. वो फिर से टीम की कमान संभालना चाहते हैं. गुजरात टीम मैनेजमेंट मौजूदा कप्तान शुभमन गिल के प्रदर्शन से खुश है. ऐसे में हार्दिक का कप्तान बनकर वापस आना मु्श्किल है.

कप्तानी बनी सबसे बड़ी अड़चन

हार्दिक पंड्या ने मुंबई इंडियंस में भी जब वापसी की थी तो ट्रेड से पहले रिपोर्ट के मुताबिक कप्तान बनने की शर्त रखी थी. रोहित शर्मा को अचानक टीम मैनेजमेंट में मुंबई टीम की कप्तानी से हटाकर हार्दिक को यह जिम्मेदारी दी. उनकी वापसी को हो गई लेकिन टीम का प्रदर्शन लगातार गिरता चला गया. मुंबई के फैंस में रोहित को कप्तानी से हटाने पर जबरदस्त गुस्सा दिखा था. मैच के दौरान हार्दिक की जमकर हूटिंग भी हुई थी.गुजरात की टीम में भी वापसी से पहले हार्दिक की ओर से कथित तौर पर कप्तानी को लेकर स्पष्ट मांग रखी गई थी. यही बात गुजरात टाइटंस के साथ संभावित ट्रेड में सबसे बड़ी रुकावट बन गई.

मीडिया में खबर सामने आने के बाद जब हार्दिक की टीम को संपर्क किया गया तो उनकी तरफ से ट्रेड की खबरों गलत बताया गया. उनके प्रवक्ता ने इन खबरों को लेकर अलग दावा किया. ऐसा बताया जा रहा है कि हार्दिक ने गुजरात टाइटंस या किसी भी IPL टीम से कोई बातचीत नहीं की है. इन बातों से तो यही लगता है कि वो मुंबई इंडियंस के साथ ही रहेंगे.