ना Jio हॉटस्टार, ना ZEE5 फिर कहां दिखेगा भारत-श्रीलंका टेस्ट मैच लाइव, नोट कर लीजिए शेड्यूल और स्ट्रीमिंग डिटेल

चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली सीरीज के मुकाबलों का लाइव मजा कैसे उठा सकते हैं. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहला मैच खेला जाना है.

नई दिल्ली. भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली टेस्ट सीरीज के आगाज में अब कुछ ही दिन बचे हैं. दो टेस्ट मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त से शुरू हो रहा है. गॉल में खेले जाने वाले मैच को देखने के लिए फैंस बेसब्र हैं. शुभमन गिल पहली बार बतौर कप्तान श्रीलंका के दौरे पर पहुंचे हैं. आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रास्ता इस सीरीज से होकर गुजरेगा. दोनों ही टीम हर हाल में यहां जीत हासिल करना चाहती है. फैंस जानना चाहते हैं कि टेस्ट सीरीज को लाइव कहां देख सकते हैं.

वर्ल्ड टेस्ट चैंंपियनशिप की मौजूदा प्वाइंट्स टेबल पर नजर डालें तो भारतीय टीम 5वें नंबर पर है. वहीं श्रीलंका की टीम उससे एक पायदान नीचे छठे स्थान पर नजर आएगी. शुभमन गिल की टीम का इरादा अंक तालिका में दोनों मैच जीतकर स्थिति मजबूत करने की होगी. श्रीलंका की टीम भी हर हाल में अपने घर पर जीत का परचम लहराना चाहेगी.

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कहां देख सकेंगे लाइव मैच?

चलिए हम आपको बताते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच खेली जाने वाली सीरीज के मुकाबलों का लाइव मजा कैसे उठा सकते हैं. गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम पर पहला मैच खेला जाना है. इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स सोनी के पास हैं. ऐसे में फैंस को पता है कि मुकाबले को टीवी पर देखने के लिए उनको सोनी नेटवर्क के स्पोर्ट्स चैनल पर जाना है. वहीं अगर अपने मोबाइल, लैपटॉप या स्मार्ट टीवी पर मैच का मजा उठाना है तो उनको सोनी लिव ऐप पर जाना होगा. टेस्ट सीरीज के मुकाबलों की लाइव स्ट्रीमिंग सोनी लिव पर की जाएगी.

कब और कहां होंगे मुकाबले?

पहला टेस्ट: 15-19 अगस्त 2026

स्थान: गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम, गॉल

समय: सुबह 10 बजे (भारतीय समय)

दूसरा टेस्ट: 23-27 अगस्त 2026

स्थान: सिंहलीज स्पोर्ट्स क्लब, कोलंबो

समय: सुबह 10 बजे (भारतीय समय)

भारत के खिलाफ टेस्ट के लिए श्रीलंका की 16 सदस्यीय टीम:

धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), लाहिरु उदारा, निशान मदुश्का, कामिंदु मेंडिस, दिनेश चांदीमल, पसिंदु सूरियाबंदर, सोनल दिनूषा, नीरोजन डिकवेला, रमेश मेंडिस, प्रभात जयसूर्या, केशरा नुवांथा, मिलान रत्नायके, असिथा फर्नांडो, लाहिरु कुमारा, विश्वा फर्नांडो, दिलशान मदुशंका।

भारत की अपडेटेड टेस्ट टीम:

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, आकिब नबी और सरफराज खान।