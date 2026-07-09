France vs Morocco: फ्रांस या मोरक्को... कौन मारेगा बाजी? क्वार्टर फाइनल में रोमांच अपने चरम पर

France vs Morocco: टूर्नामेंट में थोड़े ब्रेक के बाद, FIFA वर्ल्ड कप 2026 का बहुप्रतीक्षित क्वार्टर-फ़ाइनल दौर शुरू हो रहा है, जिसमें फ़ुटबॉल के सबसे बड़े इनाम की दौड़ में केवल आठ टीमें बची हैं। मूल रूप से भाग लेने वाले 48 देशों में से 40 पहले ही बाहर हो चुके हैं, जिससे सेमी-फ़ाइनल में जगह बनाने के लिए पूर्व चैंपियन और महत्वाकांक्षी दावेदारों के बीच मुकाबला हो रहा है।

पहले क्वार्टर-फ़ाइनल में दो बार की विश्व चैंपियन फ्रांस का मुकाबला शानदार फ़ॉर्म में चल रही मोरक्को की टीम से होगा, जो अपनी पहली वर्ल्ड कप ट्रॉफी जीतने का सपना देख रही है।

एमबाप्पे एक बार फिर इतिहास रचने की ओर

फ्रांस के कप्तान किलियन एमबाप्पे इस नॉकआउट मुकाबले में सिर्फ़ सेमी-फ़ाइनल में जगह बनाने के इरादे से नहीं उतर रहे हैं। 2018 में वर्ल्ड कप जीतने और 2022 के फ़ाइनल में उपविजेता रहने के बाद, यह फ़्रांसीसी सुपरस्टार अपने देश को एक बार फिर विश्व फ़ुटबॉल में शीर्ष पर पहुंचाने के लिए दृढ़ संकल्पित है।

मुख्य कोच डिडिएर डेसचैम्प्स के नेतृत्व में, फ्रांस बाहरी विकर्षणों के बावजूद पूरे टूर्नामेंट में केंद्रित रहा है। एमबाप्पे टीम के सबसे बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं और अब तक की सबसे बड़ी परीक्षा में एक बार फिर आक्रमण की जिम्मेदारी संभालेंगे।

गोल्डन बूट की दौड़ तेज

एमबाप्पे एक और शानदार वर्ल्ड कप अभियान का आनंद ले रहे हैं। सात गोल के साथ, वह टूर्नामेंट के शीर्ष स्कोरर से सिर्फ़ एक गोल पीछे हैं और वर्ल्ड कप इतिहास के कुछ सबसे बड़े स्कोरिंग रिकॉर्ड के करीब भी पहुंच रहे हैं। मोरक्को के खिलाफ़ एक और शानदार प्रदर्शन गोल्डन बूट के लिए उनकी दावेदारी और फ्रांस की अपने खिताब का बचाव करने की उम्मीदों को मजबूत कर सकता है।

फ्रांस का पलड़ा भारी, लेकिन मोरक्को निडर रहा है

अपने अनुभव, टीम की गहराई और हालिया शानदार फ़ॉर्म के कारण फ्रांस इस मुकाबले में पसंदीदा के तौर पर उतर रहा है। उन्होंने अपने पिछले 12 मैचों में से 11 जीते हैं और पूरे टूर्नामेंट में दबदबा बनाए रखा है।

हालांकि, मोरक्को इस प्रतियोगिता में सबसे बड़े आश्चर्यजनक प्रदर्शन करने वाली टीमों में से एक बनकर उभरा है। एटलस लायंस अपने पिछले 10 मैचों में अजेय रहे हैं और उन्होंने पहले ही नॉकआउट में दो शानदार जीत हासिल की हैं। उन्होंने राउंड ऑफ़ 32 में नीदरलैंड्स को हराया और फिर राउंड ऑफ़ 16 में मेज़बान कनाडा को 3-0 से मात दी।

अटैक बनाम मज़बूती

फ्रांस के पास टूर्नामेंट के सबसे मज़बूत अटैक में से एक है; उन्होंने अपने पिछले पांच मैचों में 14 गोल किए हैं और सिर्फ़ दो गोल खाए हैं। इनमें से आधे गोल एमबाप्पे ने किए हैं, जो फ्रांसीसी अटैक में उनकी अहमियत को दिखाता है।

मोरक्को ने भी अटैक में प्रभावित किया है और अपने पिछले पांच मैचों में 13 गोल किए हैं। हालांकि उन्होंने फ्रांस के मुकाबले ज़्यादा गोल खाए हैं, लेकिन उनकी मज़बूती, अनुशासित डिफ़ेंस और हाई-प्रेशर वाले नॉकआउट मैचों में अच्छा प्रदर्शन करने की क्षमता उन्हें एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाती है।

क्वार्टर-फ़ाइनल का शेड्यूल

फ्रांस बनाम मोरक्को क्वार्टर-फ़ाइनल अमेरिका के बोस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा और मैच 10 जुलाई को भारतीय समयानुसार सुबह 1:30 बजे शुरू होगा।

FIFA वर्ल्ड कप 2026 के बाकी क्वार्टर-फ़ाइनल मैच इस प्रकार हैं:

स्पेन बनाम बेल्जियम – 11 जुलाई

नॉर्वे बनाम इंग्लैंड – 12 जुलाई

अर्जेंटीना बनाम स्विट्ज़रलैंड – 12 जुलाई

सेमी-फ़ाइनल में जगह बनाने की होड़ में, फ्रांस एमबाप्पे की शानदार खेल क्षमता और चैंपियनशिप के अनुभव पर भरोसा करेगा, जबकि मोरक्को अपने शानदार सफ़र को जारी रखने और वर्ल्ड कप में एक और यादगार उलटफेर करने की कोशिश करेगा।