पाकिस्तान छोड़ बने ब्रिटिश नागरिक, क्या अब IPL खेलेंगे मोहम्मद आमिर? पहली बार दिया बयान

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने की संभावनाओं पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी. ब्रिटिश नागरिकता मिलने की वजह से अब वो भारत में आकर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के योग्य हो चुके हैं.

नई दिल्ली. भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्ते खराब होने के बाद से ही दोनों देशों में आपस में क्रिकेट खेलने बंद कर दिया है. अब सिर्फ आईसीसी इवेंट में ही दोनों टीमों के बीच मुकाबले होते हैं.दुनिया की सबसे पॉपुलर लीग इंडियन प्रीमियर लीग में पाकिस्तान के खिलाड़ियों के खेलने पर बैन लगा हुआ है. ऐसे में अगर कोई पाकिस्तानी भारत की इस टी20 लीग का हिस्सा बनना चाहता है तो उसे दूसरे देश की नागरिकता लेनी होगी. ऐसा ही कुछ हुआ है पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर के साथ. उन्होंने अपने देश को छोड़कर ब्रिटिश नागरिक बनने का फैसला लिया. अब उनको नागरिकता भी मिल चुकी है. ऐसे में सवाल यही उठ रहा है कि क्या उनको आईपीएल में एंट्री मिलेगी.

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में खेलने की संभावनाओं पर पहली बार खुलकर अपनी बात रखी. ब्रिटिश नागरिकता मिलने की वजह से अब वो भारत में आकर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने के योग्य हो चुके हैं. इस मेगा टूर्नामेंट का हिस्सा वो बनना चाहते हैं या नहीं इसको लेकर जब उनसे पूछा गया तो जवाब सुनने लायक था. इंग्लैंड की घरेलू क्रिकेट लीग द हंड्रेड में आमिर ट्रेंट रॉकेट्स की टीम के लिए खेलते हैं. इंटरनेशनल क्रिकेट को अलविदा कह चुके आमिर ने कहा कि उनका ध्यान फिलहाल इंग्लैंड में फ्रेंचाइजी क्रिकेट पर है.

क्या IPL खेलेंगे मोहम्मद आमिर?

पाकिस्तान की क्रिकेट से संन्यास लेकर ब्रिटिश नागरिक बन चुके मोहम्मद आमिर को लेकर इंडियन प्रीमियर लीग में खेलने पर सवाल उठ रहा है. इसे लेकर जब उनको पूछा गया तो उन्होंने कहा, “मैं 2027 में पाकिस्तान सुपर लीग (PSL) में विदेशी खिलाड़ी के तौर पर खेलूंगा. जहां तक आईपीएल का सवाल है, अभी मैंने यह तय नहीं किया है कि उसमें हिस्सा लूंगा या नहीं.”

पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज मोहम्मद आमिर ने नरजिस खान से शादी की थी जो ब्रिटिश नागरिक हैं. अपनी पत्नी के साथ वो भी वहीं रहते हैं और इसी वजह से ब्रिटेन की नागरिकता भी मिली है. के जरिए ब्रिटेन की नागरिकता मिली.