Budh Gochar: कल बुध का कर्क राशि में गोचर, पढ़ें किन राशियों की खुलेगी किस्मत

यह गोचर पारिवारिक मामलों, रचनात्मक सोच, पढ़ाई-लिखाई और पैसों की सही प्लानिंग के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।

पारिवारिक सुख, रचनात्मकता और शिक्षा में वृद्धि होगी

Budh Gochar, (आज समाज), नई दिल्ली: बुधदेव 5 अगस्त 2026 को कर्क राशि में एंट्री करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि इस गोचर से राशियों की किस्मत चमकेगी और शुभ प्रभाव पड़ेगा। यह गोचर पारिवारिक मामलों, रचनात्मक सोच, पढ़ाई-लिखाई और पैसों की सही प्लानिंग के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है।

इस दौरान लोग अपनी भावनाओं को ज्यादा खुलकर व्यक्त कर पाएंगे। करियर, मीडिया, लेखन, फाइनेंस और काउंसलिंग से जुड़े लोगों को इस गोचर से काफी सकारात्मक ऊर्जा और लाभ मिलेगा।

तुला राशि

बुधदेव आपके दशम भाव (कर्म और प्रतिष्ठा का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। आपके करियर में यह गोचर बहुत सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। दफ्तर में बड़े अधिकारियों से तालमेल बेहतर होगा और आपके काम की तारीफ होगी। पदोन्नति या नई नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को खुशखबरी मिल सकती है। आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, जिससे आपका हुनर सबके सामने आएगा।

उपाय: किसी जरूरतमंद इंसान को हरे रंग के कपड़ों का दान करें।

वृश्चिक राशि

बुधदेव आपके नवम भाव (भाग्य और धर्म का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। किस्मत का पूरा साथ मिलने से आपकी उच्च शिक्षा, यात्राओं और नए हुनर को सीखने के प्रयासों को गति मिलेगी। विदेश में पढ़ाई या इंटरनेशनल बिजनेस से जुड़े लोगों को बेहतरीन मौके मिलेंगे। जीवन के बड़े निर्णय लेने में आपका भरोसा बढ़ेगा। गुरुओं और अनुभवी लोगों का मार्गदर्शन काम आएगा।

उपाय: कोई भी नया काम शुरू करने से पहले गणेश जी की पूजा करें।

धनु राशि

बुधदेव आपके अष्टम भाव (परिवर्तन और शोध का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। साझे के पैसों, टैक्स और पुराने निवेश के मामलों पर थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। आपका शोध और गहराई से किया गया काम बहुत बढ़िया नतीजे देगा। पैसों के मामलों में भावुक होकर फैसले न लें। सेहत का ध्यान रखें। सही योजना बनाकर आप पुराने आर्थिक मुद्दों को सुलझा लेंगे।

उपाय: पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्टेशनरी का सामान दान करें

मकर राशि

बुधदेव आपके सप्तम भाव (साझेदारी और वैवाहिक जीवन का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। आपकी पार्टनरशिप और शादीशुदा जिंदगी में मिठास और बेहतर तालमेल देखने को मिलेगा। बिजनेस के सौदे और बातचीत आपके पक्ष में रहेंगे। जो लोग अकेले हैं, उन्हें कार्यक्षेत्र या सामाजिक मेलजोल में कोई साथी मिल सकता है। आपसी समझ से पुराने गिले-शिकवे दूर होंगे।

उपाय: नियमित रूप से श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें।

कुंभ राशि

बुधदेव आपके षष्ठ भाव (रोजमर्रा के काम और प्रतियोगिता का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। कार्यस्थल पर आपकी काम करने की क्षमता और समस्याओं को सुलझाने का हुनर काफी बेहतर होगा। आप अपने रुके हुए काम समय पर पूरे कर लेंगे और प्रतिस्पर्धियों से आगे रहेंगे। अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या को अनुशासित रखें, इससे आपकी सेहत और कार्यकुशलता दोनों में सुधार होगा।

उपाय: बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं।

मीन राशि

बुधदेव आपके पंचम भाव (शिक्षा, प्रेम और संतान का क्षेत्र) से गोचर कर रहे हैं। आपकी रचनात्मकता, पढ़ाई-लिखाई, प्रेम संबंधों और संतान से जुड़े मामलों में बहुत बढ़िया नतीजे मिलेंगे। छात्रों, लेखकों और कलाकारों को इस गोचर से बड़ा फायदा होगा। आपके नए विचारों को पहचान मिलेगी। शादीशुदा और लव कपल्स के बीच समझ बढ़ेगी।

उपाय: गणेश जी के मंदिर में हरी इलायची अर्पित करें।

कर्क राशि में बुधदेव के गोचर के मुख्य असर