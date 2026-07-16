FIFA World Cup: अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को हराकर फाइनल में की एंट्री, मेसी का फिर दिखा जलवा, अब स्पेन से होगी खिताबी जंग

FIFA World Cup 2026 News: फीफा वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में डिफेंडिंग चैंपियन अर्जेंटीना ने इंग्लैंड को 2-1 से हराकर फाइनल में जगह बना ली है।अटलांटा के मर्सिडीज-बेंज स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने पहले बढ़त बनाई थी, लेकिन अंतिम मिनटों में अर्जेंटीना ने दमदार खेल दिखाते हुए मैच पलट दिया। अब खिताबी मुकाबले में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा। स्पेन ने सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर इतिहास रचा था। अब अर्जेंटीना और स्पेन के बीच फाइनल मुकाबला 20 जुलाई को अमेरिका के न्यू जर्सी के मेट लाइफ स्टेडियम में होगा।
पहले इंग्लैंड ने बनाई बढ़त, फिर मेसी ने बदला गेम
सेमीफाइनल मुकाबले का पहला हाफ काफी संघर्षपूर्ण रहा और दोनों टीमें गोल करने में नाकाम रहीं। दूसरे हाफ के 55वें मिनट में इंग्लैंड के एंथनी गॉर्डन ने शानदार गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। इसके बाद इंग्लैंड ने बढ़त बचाने की कोशिश की, लेकिन अर्जेंटीना ने लगातार दबाव बनाए रखा और मैच के अंतिम चरण में शानदार वापसी की। 85वें मिनट में लियोनेल मेसी ने बेहतरीन मूव बनाते हुए एंजो फर्नांडीज के लिए मौका तैयार किया, जिसे फर्नांडीज ने गोल में बदलकर स्कोर 1-1 कर दिया। इसके बाद इंजरी टाइम के दूसरे मिनट में एक बार फिर मेसी की शानदार असिस्ट पर लाउतारो मार्टिनेज ने विजयी गोल दाग दिया। इस तरह अर्जेंटीना ने 2-1 से मुकाबला अपने नाम कर लगातार दूसरे विश्व कप फाइनल में जगह बना ली।
लगातार दूसरी बार फाइनल में अर्जेंटीना
इस जीत के साथ अर्जेंटीना ने लगातार दूसरी बार फीफा विश्व कप के फाइनल में प्रवेश किया है। टीम अब अपने चौथे विश्व कप खिताब की दावेदार है। अगर अर्जेंटीना फाइनल जीतती है, तो वह 1962 के बाद लगातार दो विश्व कप जीतने वाली पहली टीम बन जाएगी। फाइनल में अर्जेंटीना का सामना स्पेन से होगा, जिसने दूसरे सेमीफाइनल में फ्रांस को हराकर जगह बनाई थी। यह मुकाबला खास इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि एक ओर अनुभवी लियोनेल मेसी हैं, जबकि दूसरी ओर स्पेन के युवा स्टार लामिन यामाल अपनी शानदार फॉर्म में हैं। फुटबॉल लवर्स को इस खिताबी मुकाबले का बेसब्री से इंतजार है।
मेसी के लिए हो सकता है आखिरी वर्ल्ड कप
फुटबॉल के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में शुमार लियोनेल मेसी के लिए यह विश्व कप उनके करियर का आखिरी विश्व कप माना जा रहा है। इंग्लैंड के खिलाफ उन्होंने गोल नहीं किया, लेकिन दोनों निर्णायक हमलों में अहम भूमिका निभाकर साबित किया कि बड़े मुकाबलों में उनका अनुभव और विजन आज भी टीम की सबसे बड़ी ताकत है। अब सभी की नजरें फाइनल पर हैं, जहां मेसी अपने शानदार करियर का अंत एक और विश्व कप ट्रॉफी के साथ करना चाहेंगे। मेसी फिलहाल 41 साल के हैं और माना जा रहा है कि इस वर्ल्ड कप के बाद वे रिटायरमेंट ले सकते हैं।