दिल्ली कैपिटल्स का विकेटकीपर गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने का आरोप, कोर्ट ने भेजा जेल

अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक मेडिकल छात्रा की शिकायत दर्ज कराई थी. क्रिकेटर के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं. मंगलवार को उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया.

कोलकाता. इंडियन प्रीमियर लीग में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से खेलने वाले बंगाल के क्रिकेटर अभिषेक पोरेल को गिरफ्तार किया गया. विकेटकीपर बल्लेबाज पर लड़की तरफ से गंभीर आरोप लगाया गया है. मंगलवार सुबह उनको इसी मामले में गिरफ्तार किया गया. अभिषेक पोरेल के खिलाफ एक मेडिकल छात्रा की शिकायत दर्ज कराई थी. क्रिकेटर के ऊपर शादी का झांसा देकर यौन संबंध बनाने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं.

जानकारी के मुताबिक पुलिस ने पोरेल को हुगली से हिरासत में लिया. पुलिस ने बंगाल के इस विकेटकीपर बैटर से उनसे कई घंटे पूछताछ के बाद मंगलवार दोपहर औपचारिक रूप से गिरफ्तारी कर लिया. पुलिस ने उनको कोर्ट में पेश करने से पहले मेडिकल टेस्ट कराया. अभिषेक की पेशी चुंचुड़ा कोर्ट में पेश की गई है. गौरतलब है कि जो मामले उनके खिलाफ चल रहा है इसमें 11 अगस्त को अग्रिम जमानत पर सुनवाई भी निर्धारित थी.

मेडिकल छात्रा ने दर्ज कराई शिकायत

बंगाल क्रिकेट टीम की तरफ से घरेलू क्रिकेट में खेलने वाले अभिषेक के खिलाफ एक मेडिकल की छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी. यह मामला मोगरा पुलिस स्टेशन में दर्ज कराया गया था. शिकायतकर्ता ने दिल्ली कैपिटल्स के विकेटकीपर बल्लेबाज पर आरोप लगाया कि उन्होंने पहले रिश्ता बनाया. लंबे समय तक शादी करने की बातें करते रहे. वादा किया और भरोसा देकर उसके साथ संबंध बनाए. इतना ही नहीं मेडिकल की छात्रा ने आरोप ये भी लगाय है कि उन्होंने निजी पलों का कथित तौर पर वीडियो भी बनाया. शिकायत के अनुसार इस रिश्ते में दोनों के परिवार वाले भी शामिल हो चुके थे. शादी को लेकर बातचीत भी हुई थी. इसके बाद शिकायतकर्ता को क्रिकेटर के कथित तौर पर अन्य महिलाओं के साथ रिश्ते की जानकारी मिली. इसके बाद ही सार बवाल हुआ और विवाद बढ़ गया.

दिल्ली में घटना का आरोप

अभिषेक पोरेल से जुड़ा इस घटना की शिकायत जिस घटना को लेकर की गई है वो कथित घटना 2 अप्रैल 2026 को दिल्ली में हुई थी. शिकायतकर्ता के मुताबिक पोरेल ने उनको अपने पास रुकने के लिए बोला था. जब उन्होंने जाने की कोशिश की जो रोककर रखा. आरोप में ये भी कहा गया है कि क्रिकेटर ने उनको खाना नहीं दिया और अलग-थलग रखा. शिकायत में मेडिकल की छात्रा ने इस बात का भी दावा किया कि उनके साथ हुई घटनाओं के बाद तबीयत बिगड़ गई. इसके बाद डॉक्टर के पास इलाज के लिए जाना पड़ा.

हाईकोर्ट के आदेश के बाद गिरफ्तारी

अभिषेक पोरेल पर मेडिकल छात्रा द्वारा लगाए गए आरोप पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था. शिकायतकर्ता की फोटो को पब्लिक होने से रोकने के लिए अदालत ने मोगरा पुलिस को पोरेल के फोन और लैपटॉप को भी जब्त करने का निर्देश भी दिया था. मामला फिलहाल अदालत में है और पोरेल पर लगाए गए आरोपों की कानूनी प्रक्रिया के तहत जांच जारी है. क्रिकेटर के ऊपर लगाए गए आरोप की पुष्टी नहीं हुई है.