IND Vs ZIM 2nd T20: भारत ने जिम्बाब्वे को 90 रन से हराया

तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बनाई बढ़त

(आज समाज), हरारे: भारत ने दूसरे टी-20 मैच में जिम्बाब्वे को 90 रन से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने तीन मैचों की सीरीज में 2-0 की बढ़त बना ली है। इससे पहले ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 5 विकेट पर 219 रन बनाए। ईशान किशन ने 44 गेंदों पर 81 रन की पारी खेली। तिलक वर्मा ने नाबाद 60 रन बनाए। अभिषेक शर्मा 8 और वैभव सूर्यवंशी 20 रन बनाकर आउट हो गए।

129 रन पर सिमट गई जिम्बाब्वे की टीम

वहीं, लक्ष्य का पीछा करने उतरी जिम्बाब्वे की टीम 129 रन पर सिमट गई। जिम्बाब्वे से कोई बल्लेबाज बड़ी पारी नहीं खेल सका। यश ठाकुर ने ब्रायन बेनेट (32) को आउट कर टी-20 इंटरनेशनल में अपना पहला विकेट लिया। प्रिंस यादव ने बेन करन और कप्तान सिकंदर रजा को पवेलियन भेजा। जिम्बाब्वे की टीम 17.5 ओवर में 129 रन बनाकर आॅलआउट हो गई। भारत की ओर से गेंदबाजी में अभिषेक शर्मा ने 3 विकेट लिए। प्रिंस यादव और यश ठाकुर को 2-2 विकेट मिले।