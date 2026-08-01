IND vs SL Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच टेस्ट सीरीज कब होगी शुरू? पहला मैच कहां खेला जाएगा, किन रिकॉर्ड्स पर नजर

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Amit Upadhyay
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India vs Sri Lanka Test Series: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज 15 अगस्त से शुरू होगी। पहला मुकाबला श्रीलंका के गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा, जबकि दूसरा टेस्ट 23 अगस्त से कोलंबो के एसएससी मैदान पर होगा। यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है।
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भारत और श्रीलंका के बीच 15 अगस्त से 2 मैचों की सीरीज खेली जाएगी।

India Tour of Sri Lanka 2026: भारत और श्रीलंका के बीच इसी महीने 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेली जानी है। इसके लिए बीसीसीआई ने टीम इंडिया के स्क्वाड का ऐलान कर दिया है और खिलाड़ियों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। शुभमन गिल की कप्तानी में टीम इंडिया इस सीरीज को जीतने के इरादे से उतरेगी। यह सीरीज ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है और दोनों टीमों के लिए अंक तालिका के लिहाज से बेहद अहम मानी जा रही है। खास बात यह है कि भारत करीब 9 साल बाद श्रीलंका का टेस्ट दौरा कर रहा है। ऐसे में दोनों टीमों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल सकता है। आपको बताएंगे कि यह टेस्ट सीरीज कब से शुरू होगी और मुकाबले कहां-कहां खेले जाएंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि इस सीरीज में किन-किन रिकॉर्ड्स पर नजर रहेगी।

पहला टेस्ट गाले में 15 अगस्त से खेला जाएगा

भारत और श्रीलंका के बीच सीरीज का पहला टेस्ट 15 अगस्त से गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज का दूसरा मुकाबला 23 अगस्त से कोलंबो के सिंहली स्पोर्ट्स क्लब (SSC) मैदान पर होगा। श्रीलंका की स्पिन-अनुकूल पिचों पर दोनों टीमों के बल्लेबाजों और स्पिनरों की कड़ी परीक्षा होगी। टीम इंडिया इससे पहले आयरलैंड और इंग्लैंड दौरे पर गई थी। आयरलैंड के खिलाफ टीम ने टी20 सीरीज खेली थी, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ टी20 और वनडे सीरीज खेली गई थी। आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टीम को शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर टेस्ट से अच्छी वापसी करना चाहेगी। इस सीरीज में श्रीलंका भी घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर भारत को कड़ी चुनौती देने की कोशिश करेगा।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम का स्क्वाड

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उप-कप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), देवदत्त पडिक्कल, साईं सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार और सारांश जैन

युवा खिलाड़ियों से भरी है टीम इंडिया

भारतीय टीम की कमान शुभमन गिल के हाथों में होगी। टीम में अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का संतुलित मिश्रण देखने को मिलेगा। वहीं रवींद्र जडेजा की वापसी टीम को मजबूती दे सकती है, जबकि तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की उपलब्धता पर अंतिम फैसला उनकी फिटनेस के आधार पर लिया जाएगा। इसके अलावा सारांश जैन को पहली बार टेस्ट टीम में शामिल किया गया है, जिससे इस दौरे पर युवा खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर भी नजर रहेगी।

इन रिकॉर्ड्स पर रहेंगी सभी की नजर

इस सीरीज में कई बड़े रिकॉर्ड दांव पर होंगे। भारत ने श्रीलंका में अपनी पिछली 5 टेस्ट जीत लगातार दर्ज की हैं और 2008 के बाद से श्रीलंका में कोई द्विपक्षीय टेस्ट सीरीज नहीं हारी है। ऐसे में टीम इंडिया इस शानदार रिकॉर्ड को बरकरार रखने के इरादे से उतरेगी। दूसरी ओर श्रीलंका अपने घरेलू मैदान पर भारत के इस दबदबे को खत्म करने की कोशिश करेगा। इसके अलावा श्रीलंका दौरे पर सारांश जैन और गुरनूर बरार टेस्ट डेब्यू कर सकते हैं।