IND vs SL 1st Test: भारत ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी का फैसला, 600वें टेस्ट में उतरी टीम इंडिया, देखें प्लेइंग XI

India vs Sri Lanka 1st Test: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला गाले में शुरू हो गया है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। यह मैच भारत के लिए ऐतिहासिक है, क्योंकि टीम इंडिया अपना 600वां टेस्ट खेल रही है।

IND vs SL 1st Test Latest Update: भारत और श्रीलंका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला 15 अगस्त को गाले इंटरनेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया है। भारत के लिए यह मुकाबला बेहद खास है, क्योंकि टीम इंडिया आज अपना 600वां टेस्ट मैच खेल रही है। खास बात यह है कि यह ऐतिहासिक मुकाबला भारत के 80वें स्वतंत्रता दिवस के दिन हो रहा है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है। गिल के लिए भी यह मुकाबला खास है, क्योंकि वह श्रीलंका में पहली बार टेस्ट मैच में भारतीय टीम की कप्तानी कर रहे हैं।

भारत इस सीरीज के जरिए वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करेगा। गाले की पिच पर स्पिन गेंदबाजों की भूमिका अहम मानी जा रही है। इसी को देखते हुए भारत ने अपनी प्लेइंग-11 में तीन स्पिन विकल्प रखे हैं। रविंद्र जडेजा की टीम में वापसी हुई है, जबकि कुलदीप यादव और मानव सुथार भी प्लेइंग 11 में शामिल हैं। तेज गेंदबाजी की जिम्मेदारी मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा संभालेंगे।

साई सुदर्शन की जगह देवदत्त पडिक्कल

भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव भी देखने को मिला है। चोट के कारण साई सुदर्शन इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। उनकी जगह देवदत्त पडिक्कल को तीसरे नंबर पर मौका दिया गया है। वहीं विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के पास है। भारत की बल्लेबाजी में यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल से अच्छी शुरुआत की उम्मीद होगी। इसके बाद पडिक्कल और कप्तान शुभमन गिल मध्यक्रम को संभालेंगे। पंत, जडेजा और ध्रुव जुरेल टीम को बल्लेबाजी में और गहराई देते हैं।

श्रीलंका ने इस खिलाड़ी को दिया डेब्यू

मेजबान श्रीलंका ने भी अपनी टीम में बदलाव किया है। टीम ने ऑफ-स्पिनर केशरा नुवांथा को इंटरनेशनल टेस्ट डेब्यू का मौका दिया है। श्रीलंकाई टीम की कप्तानी धनंजय डी सिल्वा कर रहे हैं। टीम में दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस और प्रभात जयसूर्या जैसे अनुभवी खिलाड़ी भी मौजूद हैं।

भारत का 600वां टेस्ट, बना ऐतिहासिक दिन

15 अगस्त 2026 भारतीय क्रिकेट के इतिहास में भी यादगार दिन बन गया है। श्रीलंका के खिलाफ गाले में उतरते ही भारत ने 600 टेस्ट मैच पूरे कर लिए। भारत यह उपलब्धि हासिल करने वाला इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बाद तीसरा देश बन गया है। इंग्लैंड ने अब तक सबसे ज्यादा 1,097 टेस्ट खेले हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया के नाम 883 टेस्ट हैं। भारत 600 टेस्ट के साथ इस सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है।

सबसे ज्यादा टेस्ट खेलने वाली टीमें

इंग्लैंड — 1097 टेस्ट

ऑस्ट्रेलिया — 883 टेस्ट

भारत — 600 टेस्ट

वेस्टइंडीज — 596 टेस्ट

न्यूजीलैंड — 487 टेस्ट

भारत के लिए सीरीज क्यों है अहम?

भारत और श्रीलंका के बीच यह दो टेस्ट मैचों की सीरीज वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025-27 का हिस्सा है। भारत इस समय WTC तालिका में पांचवें स्थान पर है और उसे फाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए इस सीरीज में अच्छे प्रदर्शन की जरूरत है। श्रीलंका भी WTC में अहम स्थिति के लिए संघर्ष कर रहा है।

IND vs SL पहले मैच के लिए प्लेइंग XI

यशस्वी जायसवाल, केएल राहुल, देवदत्त पडिक्कल, शुभमन गिल (कप्तान), ऋषभ पंत (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, ध्रुव जुरेल, मानव सुथार, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा।

लाहिरू उदारा, निशान मदुष्का, दिनेश चंडीमल, कामिंडु मेंडिस, धनंजय डी सिल्वा (कप्तान), सोनल दिनुशा, निरोशन डिकवेला (विकेटकीपर), केशरा नुवांथा, प्रभात जयसूर्या, लाहिरू कुमारा, असिथा फर्नांडो।