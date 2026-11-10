IND vs NZ 3rd ODI: हैमिल्टन में बारिश ने धोया भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा वनडे, बिना एक भी गेंद फेंके मैच रद्द

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच हैमिल्टन में खेला जाने वाला तीसरा वनडे लगातार बारिश के कारण रद्द हो गया। सेडन पार्क में गीले मैदान और खराब मौसम के चलते एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। इस नतीजे के बाद भारतीय टीम पांच मैचों की सीरीज में 2-0 से आगे बनी हुई है।

India vs New Zealand 3rd ODI: भारत और न्यूजीलैंड के बीच पांच मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला बारिश के कारण रद्द हो गया। न्यूजीलैंड के हैमिल्टन स्थित सेडन पार्क में लगातार हो रही बारिश और गीले मैदान के चलते मैच में एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारतीय टीम की नजर इस मुकाबले को जीतकर सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त बनाने पर थी, लेकिन मौसम ने दोनों टीमों की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मैच का नतीजा नहीं निकलने के कारण भारत की सीरीज में बढ़त 2-0 बनी हुई है। अब अगला मुकाबला 13 नवंबर को खेला जाएगा।

लगातार बारिश के कारण मुकाबला रद्द

भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीसरा वनडे 10 नवंबर को हैमिल्टन के सेडन पार्क में खेला जाना था। मुकाबले के लिए भारतीय समयानुसार सुबह 7:30 बजे का समय निर्धारित था, लेकिन रात से हो रही बारिश के कारण मैदान की स्थिति खराब हो गई। शुरुआत में टॉस में देरी हुई और ग्राउंड स्टाफ ने मैदान को खेलने लायक बनाने की कोशिश की। मौसम में कुछ समय के लिए सुधार होने के बाद मुकाबला शुरू होने की उम्मीद जगी, लेकिन बारिश ने फिर दस्तक दे दी। लगातार बारिश और गीली आउटफील्ड के कारण अंपायरों को आखिरकार मैच रद्द करने का फैसला लेना पड़ा।

टॉस जीतकर भारत ने चुनी थी गेंदबाजी

बारिश के कारण शुरुआत में टॉस में देरी हुई, लेकिन मौसम में कुछ सुधार के बाद टॉस कराया गया। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सैंटनर की टीम पहले बल्लेबाजी करने वाली थी। भारतीय टीम ने पिछले मुकाबले की प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया था, जबकि न्यूजीलैंड ने एक बदलाव करते हुए ब्लेयर टिकनर की जगह मैथ्यू फिशर को मौका दिया था। हालांकि टॉस के बाद भी बारिश ने खेल शुरू नहीं होने दिया। बिना एक भी गेंद फेंके मैच रद्द करना पड़ा।

सीरीज में 2-0 से आगे है टीम इंडिया

भारतीय टीम ने शुरुआती दोनों वनडे मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त बनाई थी। पहले वनडे में भारत ने न्यूजीलैंड को पांच विकेट से हराया था। वहीं, दूसरे वनडे में बारिश के कारण DLS नियम लागू हुआ और भारत ने चार रन से जीत दर्ज की थी। दूसरे मुकाबले में भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड को 134 रन पर समेटने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके बाद बारिश से प्रभावित लक्ष्य का पीछा करते हुए भारत ने मुकाबला अपने नाम किया था।

चौथे वनडे में सीरीज जीतने पर भारत की नजर

तीसरा मुकाबला रद्द होने के बाद भारतीय टीम के पास अब चौथे वनडे में सीरीज अपने नाम करने का मौका होगा। भारत पांच मैचों की सीरीज में फिलहाल 2-0 से आगे है। वहीं, न्यूजीलैंड की टीम अगले मुकाबले में जीत हासिल कर सीरीज में वापसी करने की कोशिश करेगी। लगातार बारिश के कारण शुरुआती तीनों मुकाबलों में मौसम का असर देखने को मिला है। ऐसे में दोनों टीमें चाहेंगी कि अगले मैच में मौसम साथ दे और दर्शकों को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिले। सीरीज का चौथा वनडे 13 नवंबर को खेला जाएगा।