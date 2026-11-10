Haryana News: फरीदाबाद के सरकारी अस्पताल में नशेड़ी का हंगामा, महिला मरीज से सिर दबाने को कहा

Faridabad Hospital Chaos: फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में नशे में धुत एक युवक ने जमकर हंगामा किया। उसने महिला मरीज से सिर दबाने को कहा और उसका खाना भी जूठा कर दिया। युवक कई घंटे तक अस्पताल के बेड पर पड़ा रहा। बाद में कर्मचारी उसे बाहर ले गए।

Faridabad BK Hospital News: हरियाणा के फरीदाबाद स्थित बीके नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में एक नशे में धुत युवक की हरकतों से मरीज और उनके परिजन परेशान हो गए। आरोप है कि युवक बिना ओपीडी पर्ची के वार्ड में घुस गया और वहां भर्ती एक महिला मरीज से सिर दर्द का बहाना बनाकर सिर दबाने को कहा। इतना ही नहीं, उसने महिला के खाने को भी झूठा कर दिया। युवक की इन हरकतों से परेशान परिजनों ने अस्पताल कर्मचारियों से शिकायत की। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आने के बाद अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों की सुरक्षा को लेकर सवाल उठ रहे हैं।

महिला मरीज से सिर दबाने को कहा

जानकारी के मुताबिक घटना फरीदाबाद के बीके नागरिक अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड की है। यहां नशे की हालत में पहुंचा एक युवक मरीजों के बेड के आसपास घूमने लगा। आरोप है कि वह बिना ओपीडी पर्ची के वार्ड में दाखिल हुआ था। इसी दौरान युवक एक महिला मरीज के पास पहुंचा और सिर में दर्द होने की बात कहकर उससे सिर दबाने के लिए कहने लगा। महिला और उसके परिजन उसकी इस हरकत से असहज हो गए।

महिला का खाना भी किया जूठा

युवक की परेशानी यहीं खत्म नहीं हुई। आरोप है कि उसने महिला मरीज के खाने को भी जूठा कर दिया। इससे महिला के पति नाराज हो गए और उन्होंने अस्पताल कर्मचारियों से शिकायत की। महिला के पति ने कर्मचारियों से युवक को वार्ड से बाहर निकालने की मांग की। परिजनों का कहना था कि युवक की वजह से वार्ड में भर्ती दूसरे मरीजों को भी परेशानी हो रही थी। शिकायत के बावजूद युवक काफी देर तक वार्ड में ही मौजूद रहा। वह एक बेड पर लेटकर लगातार बड़बड़ाता रहा। वायरल वीडियो में भी एक कर्मचारी उसे बेड से उठाने की कोशिश करता दिखाई देता है। बाद में एक कर्मचारी डंडा लेकर पहुंचा और युवक को वार्ड से बाहर ले गया। इस घटना के दौरान अस्पताल में मौजूद मरीजों और उनके तीमारदारों के बीच असहजता का माहौल बना रहा।

अस्पताल की व्यवस्था पर उठे सवाल

घटना का वीडियो सामने आने के बाद सरकारी अस्पतालों में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठने लगे हैं। इमरजेंसी वार्ड में मरीजों के इलाज के लिए शांति और सुरक्षित माहौल जरूरी होता है। ऐसे में किसी बाहरी व्यक्ति का बिना पर्ची वार्ड में प्रवेश करना और मरीजों को परेशान करना अस्पताल की निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। फरीदाबाद का बीके अस्पताल जिले का प्रमुख सरकारी स्वास्थ्य केंद्र है। अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में प्रतिदिन करीब 100 मरीज पहुंचते हैं। ऐसे में वार्ड में नशेड़ी के हंगामे से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।