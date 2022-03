GT Won The Toss And Decided To Bowl: गुजरात ने टॉस जीतकर किया गेंदबाजी का फैसला

GT Won The Toss And Decided To Bowl

GT Won The Toss And Decided To Bowl: आईपीएल 2022 का चौथा मैच टूर्नामेंट में शामिल दो नई टीमों लखनऊ सुपर जायंट्स (Lucknow Super Giants) और गुजरात टाइटंस (Gujarat Titans) के बीच शाम 7:30 बजे से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम (Wankhede Stadium) में शुरू होगा। गुजरात ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है, और लखनऊ को बल्लेबाजी के लिए न्योता दिया है।

कहने को तो दोनों टीमें इस टूर्नामेंट में नई हैं, लेकिन इनके पास एक से बढ़कर एक अनुभवी और स्टार खिलाड़ियों की भरमार है। अगर बात करें दोनों टीमों के कप्तानों की तो गुजरात के लिए हार्दिक पंड्या (Hardik Pandya) और लखनऊ के लिए केएल राहुल (KL Rahul)। हार्दिक जहां लंबे-लंबे छक्के लगाने के लिए प्रसिद्ध है तो वहीं, राहुल जहां अपने क्लासिकल बैटिंग के लिए जाने जाते हैं।

11 साल बाद टूर्नामेंट में 10 टीमें

अगर बात करें पिच की तो वानखेड़े स्टेडियम की पिच बल्लेबाजी के लिए काफी अच्छी है। IPL में यहां एवरेज स्कोर 180 रन रहा है और दूसरी पारी में टारगेट का पीछा करना सही माना जाता है। शॉर्ट बॉउंड्री और फास्ट आउटफील्ड बल्लेबाजों को फायदा पहुंचाती है। IPL-2011 के बाद पहली बार टूर्नामेंट में 8 की जगह 10 टीमें हैं। 2011 के टूर्नामेंट में पुणे वारियर्स इंडिया और कोच्चि टस्कर्स केरल की टीमें खेलीं थीं।

एक दूसरे के खिलाफ खेलेंगे पांड्या ब्रदर्स

इस मैच में हार्दिक गुजरा के लिए और क्रुणाल लखनऊ के लिए खेलते नजर आएंगे। दोनों भाई पिछले सीजन तक एक साथ मुंबई इंडियंस के लिए खेल रहे थे। घरेलू क्रिकेट में भी दोनों एक ही टीम के लिए खेलते हैं। लीग में पहली बार दोनों एक दूसरे के खिलाफ मैदान में उतरेंगे। पिछले साल घरेलू क्रिकेट टूर्नामेंट में दीपक हुड्डा और क्रुणाल के बेच काफी विवाद हुआ था, लेकिन इस बार दोनों एक साथ लखनऊ के लिए खेलेंगे।

लखनऊ संभावित प्लेइंग-11: केएल राहुल (कप्तान), क्विंटन डीकॉक (विकेटकीपर), एविन लुईस, मनीष पांडे, दीपक हुड्डा, क्रुणाल पंड्या, कृष्णप्पा गौतम, रवि बिश्नोई, दुष्मंथा चमीरा, अंकित राजपूत और आवेश खान।

गुजरात संभावित प्लेइंग-11: शुभमन गिल, मैथ्यू वेड, ऋद्धिमान साहा (विकेटकीपर), गुरकीरत सिंह मान, हार्दिक पंड्या (कप्तान), विजय शंकर, राहुल तेवतिया, राशिद खान, मोहम्मद शमी, डोमिनिक ड्रैक्स और लॉकी फर्गुसन।

