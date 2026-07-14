IND Vs ENG 1st ODI: इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का टारगेट दिया, कोहली और रोहित आउट

By
Rajesh
-
0
24
टॉस जीतकर बैटिंग की रही इंग्लिश टीम की शुरुआत दबावपूर्ण रही थी। टीम ने पहले 7 ओवर में महज 20 रन ही बना सकी थी।
IND Vs ENG 1st ODI: सैम करन ने रोहित शर्मा का विकेट लिया।
IND Vs ENG 1st ODI: सैम करन ने रोहित शर्मा का विकेट लिया।

रोहित शर्मा, विराट कोहली और जसप्रीत बुमराह की हुई वापसी
(आज समाज), बर्मिंघम: भारत और इंग्लैंड के बीच पहला वनडे मैच बर्मिंघम में खेला जा रहा है। जो रूट और लियाम डॉसन की अर्धशतकीय पारी के बदौलत इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का टारगेट दिया। बर्मिंघम के एजबेस्टन में मेजबान टीम ने 61 रन कोई विकेट नहीं गंवाया था, लेकिन इसके बाद 19 रन के भीतर 5 विकेट खो दिए। इसके बाद रूट और डॉसन ने छठे विकेट के लिए 121 रन की साझेदारी की।

प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार ने 2-2 विकेट लिए

रूट ने 76 बॉल पर 76 रन बनाए। डॉसन ने 68 रन की पारी खेली। इंग्लैंड 47.5 ओवर में 258 रन बनाकर ऑलआउट हो गई। भारत की ओर से अक्षर पटेल ने सबसे ज्यादा 4 विकेट लिए। प्रसिद्ध कृष्णा और गुरनूर बरार को 2-2 विकेट मिले। जसप्रीत बुमराह और शिवम दुबे को 1-1 सफलता मिली।

शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर क्रीज पर

वहीं लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम की शुरूआत भी अच्छी नहीं रही।
रोहित शर्मा के बाद विराट कोहली भी पवेलियन लौट गए हैं। भारत ने 8.4 ओवर में 48 रन पर 2 विकेट गंवा दिए हैं। सैम करन ने रोहित शर्मा (11) को आउट कर पहला झटका दिया, जबकि जोफ्रा आर्चर ने विराट कोहली (5 रन) को पवेलियन भेजा। कप्तान शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर क्रीज पर हैं।