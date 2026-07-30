Ajinkya Rahane Retirement: अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से लिया संन्यास, टीम इंडिया में 3 साल से नहीं मिल रही थी जगह

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Amit Upadhyay
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Ajinkya Rahane Retirement: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। लंबे समय तक टीम इंडिया के भरोसेमंद टेस्ट बल्लेबाज रहे रहाणे पिछले करीब 3 साल से टीम इंडिया से बाहर चल रहे थे।
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अजिंक्य रहाणे ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास का ऐलान किया है।

Ajinkya Rahane Retirement News: भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है। लंबे समय तक टीम इंडिया के लिए भरोसेमंद बल्लेबाज रहे रहाणे ने अपने करियर में कई यादगार पारियां खेलीं और मुश्किल परिस्थितियों में टीम के लिए अहम योगदान दिया। पिछले करीब 3 साल से भारतीय टीम में जगह नहीं मिलने के बाद उन्होंने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने का फैसला किया। रहाणे ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट करके इस फैसले की जानकारी दी।

अजिंक्य रहाणे ने अपने सफर के दौरान मिले समर्थन के लिए परिवार, साथी खिलाड़ियों, कोच और प्रशंसकों का धन्यवाद किया। उन्होंने कहा कि भारत के लिए खेलना उनके जीवन का सबसे बड़ा सम्मान रहा और नीली जर्सी पहनकर मैदान पर उतरने का अनुभव हमेशा उनके लिए खास रहेगा। अजिंक्य रहाणे को खासतौर पर टेस्ट क्रिकेट के लिए जाना जाता है। वह ऐसे बल्लेबाज रहे जिन्होंने विदेशी परिस्थितियों में भी भारतीय टीम के लिए कई महत्वपूर्ण पारियां खेलीं। शांत स्वभाव वाले रहाणे को दबाव की स्थिति में बल्लेबाजी करने की क्षमता के लिए जाना जाता था।

 

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रहाणे ने खेलीं कई यादगार पारियां

रहाणे ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने कई यादगार प्रदर्शन किए और टीम के मध्यक्रम को मजबूती दी। उनकी बल्लेबाजी में धैर्य और परिस्थितियों के अनुसार खेलने की क्षमता उनकी सबसे बड़ी ताकत रही। अजिंक्य रहाणे के करियर का सबसे खास अध्याय 2020-21 का ऑस्ट्रेलिया दौरा रहा। विराट कोहली की गैरमौजूदगी में उन्होंने भारतीय टेस्ट टीम की कप्तानी संभाली और एडिलेड टेस्ट की करारी हार के बाद टीम को शानदार वापसी कराई। उनकी कप्तानी में भारत ने मेलबर्न टेस्ट में जीत हासिल की और फिर ऐतिहासिक गाबा टेस्ट जीतकर ऑस्ट्रेलिया में लगातार दूसरी बार टेस्ट सीरीज अपने नाम की। इस जीत को भारतीय क्रिकेट इतिहास की सबसे यादगार उपलब्धियों में गिना जाता है।

टीम इंडिया से दूरी और वापसी की कोशिश

रहाणे ने आखिरी बार भारत के लिए अंतरराष्ट्रीय मुकाबला 2023 में खेला था। वेस्टइंडीज दौरे पर टेस्ट टीम में वापसी के बाद वह लंबे समय तक टीम का हिस्सा नहीं बन सके। भारतीय टीम में युवाओं के आने और मध्यक्रम में नए विकल्पों के कारण उनकी वापसी मुश्किल होती गई। हालांकि उन्होंने घरेलू क्रिकेट और आईपीएल में लगातार खेलने की कोशिश जारी रखी। वह घरेलू क्रिकेट में मुंबई टीम का नेतृत्व भी करते रहे और अपने अनुभव से युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन देते रहे।

रहाणे का अंतरराष्ट्रीय करियर रिकॉर्ड

अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैचों में 5,000 से ज्यादा रन बनाए। टेस्ट क्रिकेट में 12 शतक और 26 अर्धशतक लगाए। रहाणे ने 90 से ज्यादा वनडे मैच खेले और टी20 अंतरराष्ट्रीय में भी भारत का प्रतिनिधित्व किया। उनकी बल्लेबाजी का सबसे यादगार पहलू यह रहा कि उन्होंने कठिन परिस्थितियों में टीम को संभाला और कई बार संकटमोचक की भूमिका निभाई। अजिंक्य रहाणे का करियर केवल आंकड़ों तक सीमित नहीं रहा। मैदान पर उनका शांत व्यवहार, खेल भावना और टीम के प्रति समर्पण उन्हें खास बनाता है। वह उन खिलाड़ियों में शामिल रहे जिन्होंने बिना ज्यादा सुर्खियों में आए भारतीय क्रिकेट में महत्वपूर्ण योगदान दिया। रहाणे के संन्यास के साथ भारतीय क्रिकेट के एक ऐसे दौर का अंत हो गया, जिसमें चेतेश्वर पुजारा और रहाणे जैसे बल्लेबाजों ने टेस्ट टीम की रीढ़ मजबूत की थी।