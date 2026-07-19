IND vs ENG: डकेट और बेथल ने रचा इतिहास, भारत के खिलाफ तोड़ा सालों पुराना इंग्लैंड का रिकॉर्ड

By
Viplove Kumar
-
0
5
बेन डकेट और जैकब बेथल ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में धमाकेदार ओपनिंग साझेदारी कर नया रिकॉर्ड बना डाला. दोनों ने पहले विकेट के लिए 193 रन की साझेदारी की.
Ben Duckett and Jacob Bethell record
बेन डकेट और जैकब बेथल ने इंग्लैंड के लिए भारत के खिलाफ की रिकॉर्ड साझेदारी

नई दिल्ली. भारतीय टीम के खिलाफ लॉर्ड्स में खेलने उतरी मेजबान इंग्लैंड की टीम ने तीन मैचों की सीरीज के निर्णायक मुकाबले में धमाकेदार बल्लेबाजी की. बेन डकेट और जैकब बेथल की ओपनिंग जोड़ी ने गेंदबाजी की धज्जी उड़ाते हुए इतिहास रच दिया. दोनों ने पहले विकेट के लिए 192 रनों की रिकॉर्ड साझेदारी कर भारत शुरुआती विकेट हासिल करने की उम्मीदों पर पानी फेर दिया. यह साझेदारी भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में इंग्लैंड की सबसे बड़ी साझेदारी बन गई. इससे पहले यह रिकॉर्ड इयोन मॉर्गन और जो रूट के नाम था. 2018 में दोनों ने लीड्स में नाबाद 186 रन जोड़े थे.

लॉर्ड्स में भी बना नया रिकॉर्ड

डकेट और बेटेल की जोड़ी लॉर्ड्स के ऐतिहासिक मैदान पर वनडे क्रिकेट में पहले विकेट के लिए 150 से ज्यादा रन जोड़ने वाली पहली जोड़ी बन गई. इससे पहले यहां पहले विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी 135 रन की थी. जियोफ्री बॉयकॉट और पीटर विली ने 1980 में वेस्टइंडीज के खिलाफ इस कारनामे को अंजाम दिया था.

16 साल बाद इंग्लैंड को मिली बड़ी शुरुआत

इंग्लैंड को लॉर्ड्स में वनडे क्रिकेट में 100 से अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी आखिरी बार सितंबर 2010 में मिली थी. एंड्रयू स्ट्रॉस और स्टीवन डेविस ने पाकिस्तान के खिलाफ 113 रन जोड़े थे. अब 16 साल बाद डकेट और बेटेल ने इस सूखे को खत्म करते हुए नया इतिहास बना दिया.

भारतीय गेंदबाज बेअसर

सीरीज के निर्णायक मुकाबले में भारतीय गेंदबाज शुरुआती विकेट लेने में नाकाम रहे. डकेट और बेटेल ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के गेंदबाजी आक्रमण पर पूरी तरह दबदबा बनाए रखा. इंग्लैंड को मजबूत शुरुआत दिलाई. जैकब बेथल भले ही शतक से चूक गए लेकिन डकेट ने मौका नहीं गंवाया. उन्होंने 108 बॉल पर 15 चौके लगाते हुए अपनी सेंचुरी पूरी की. इसी के साथ टेस्ट और वनडे दोनों में लॉर्ड्स में शतक जमाने वाले दिग्गजों की लिस्ट में वो शामिल हो गए. बेथल ने 93 बॉल का सामना कर 11 चौके और 2 छक्के की मदद से 91 रन की पारी खेली.