बाबर आजम बाहर! पाकिस्तान ने इंग्लैंड के खिलाफ किया नए कप्तान का ऐलान, किसे मिली कमान

हेडिंग्ले में बुधवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं.

नई दिल्ली. पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए वेस्टइंडीज के खिलाफ खेली गई पिछली टेस्ट सीरीज में बाबर आजम ने कप्तानी की थी. अब टीम इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के पहले मुकाबले में नए कप्तान के साथ खेलने उतरेगी. हेडिंग्ले में बुधवार से शुरू होने वाले पहले टेस्ट से पहले पाकिस्तान की टीम को बड़ा झटका लगा है. टीम के स्टार बल्लेबाज और कप्तान बाबर आजम इस मुकाबले से बाहर हो गए हैं. उनके चोटिल होने की वजह से टीम की कमान सलमान अली आगा को दी गई है. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में वो पाकिस्तान की कप्तानी करते नजर आएंगे.

वेस्टइंडीज के खिलाफ ही बाबर आजम की बतौर टेस्ट कप्तान वापसी हुई थी. उनको पिछले सप्ताह काउंटी सेलेक्ट XI के खिलाफ प्रैक्टिस मैच के दौरान चोट लगी थी. इंग्लैंड अंडर-19 के तेज गेंदबाज मैनी लम्सडेन की बॉल को खेलने में बाबर आजम नाकाम रहे. इसे पढ़ने में चूक की गेंद दाहिने हाथ पर जा लगी. चोटिल होने के बाद उन्होंने आगे इस मुकाबले में बल्लेबाजी नहीं की. रिटायर्ड हर्ट होकर वापस लौट गए. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच से बाबर को बाहर बिठाना एहतियाती कदम बताया जा रहा है.

दूसरी बार हाथ में लगी चोट

बाबर आजम के लिए यह दूसरा मौका है जब दाएं हाथ पर चोट लगी है. बताया जा रहा है कि इससे पहले भी पिछले दौरे पर इसी हाथ पर चोट लगी थी. इसी महीने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे टेस्ट के दौरान बाबर आजम बॉल खेलने की कोशिश में इसी हाथ पर चोट लगा बैठे थे. हेडिंग्ले टेस्ट में उतरने से पहले बाबर आजम ने सोमवार को थोड़ी देर बल्लेबाजी की थी. उनके चोट की जांच में फिलहाल सबकुछ ठीक पाया गया है. जानकारी के मुताबिक उंगली में फ्रैक्चर नहीं पाया गया. इंग्लैंड के खिलाफ पहले टेस्ट से बाहर होने के पीछे की वजह सूजन बताया जा रहा है.

पाकिस्तान के कोच सरफराज अहमद ने बताया कि बाबर आजम इंग्लैंड के खिलाफ खेले जाने वाले पहले टेस्ट मैच में प्लेइंग इलेवन का हिस्सा नहीं होंगे. वो हेडिंग्ले टेस्ट में सलेक्शन के लिए उपलब्ध नहीं हैं. उनकी जगह पर पहले मैच में टीम की कप्तानी सलमान करेंगे. कोच को उम्मीद है कि बाबर आजम चोट से उबरकर दूसरे टेस्ट मैच में वापसी करने में कामयाब होंगे.