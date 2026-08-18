Scary Scenes in DPL 2026: अंपायर ICU में भर्ती, मैच में दर्दनाक हादसा, सीधा चेहरे पर जा लगा जोरदार शॉट

सोमवार को टूर्नामेंट के दौरान में खेले गए मैच के दौरान एक बेहद दुखत घटना हुई. ईस्ट दिल्ली राइडर्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान फील्ड अंपायर बुरी तरह से घायल हो गए. धर्मेश भारद्वाज के चेहरे एक तेज लगाया शॉट जाकर लगा और उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया.

नई दिल्ली. पिछले कुछ दिनों से दिल्ली प्रीमियर लीग लेकर लगातार खबरें आ रही है. किसी ना किसी बल्लेबाज की जोरदार पारी ने फैंस को खुशी के पल दिए हैं. इस बार जो खबर आई है वो दिल को दहलाने वाली है. सोमवार को टूर्नामेंट के दौरान में खेले गए मैच के दौरान एक बेहद दुखत घटना हुई. ईस्ट दिल्ली राइडर्स और न्यू दिल्ली टाइगर्स के बीच खेले जा रहे मैच के दौरान फील्ड अंपायर बुरी तरह से घायल हो गए. धर्मेश भारद्वाज के चेहरे एक तेज लगाया शॉट जाकर लगा और उनको आईसीयू में भर्ती कराना पड़ गया.

ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने सोमवार को अरुण जेटली स्टेडियम में न्यू दिल्ली टाइगर्स के खिलाफ खेले गए मुकाबले में 36 रन से जीत हासिल की. पहले बल्लेबाजी करते हुए इस मुकाबले में ईस्ट दिल्ली राइडर्स ने 7 विकेट के नुकसान पर 192 रन बनाए. लक्ष्य का पीछा करने उतरी न्यू दिल्ली टाइगर्स की टीम इस टारगेट को हासिल करने में नाकाम रही. पूरी टीम 19.2 ओवर में महज 156 रन के स्कोर पर ही ढेर हो गई.

अंपायर को चेहरे पर लगी तेज गेंद

मैच के दौरान एक बेहद दर्दनाक घटना घटी जिसने मैच का माहौल उदासी भरा कर दिया. न्यू दिल्ली टाइगर्स की पारी के दौरान अंपायर धर्मेश भारद्वाज के चेहरे पर एक तेज तर्रार लगाया गया शॉट सीधा जा लगा. यह घटना आशीष मीना के ओवर की बॉल पर बल्लेबाज के लगाए गए जोरदार स्ट्रेट ड्राइव पर हुई. जानकारी के मुताबिक जैसे ही अंपायर को बॉल लगी मैदान पर तुरंत ही मेडिकल टीम पहुंच गई. अंपायर धर्मेश भारद्वाज को आगे की जांच के लिए अस्पताल ले जाया गया. बॉल चेहरे पर लगी थी और उनको दर्द असहनीय था इसकी वजह से उन्हें आईसीयू में भर्ती कराना पड़ा.