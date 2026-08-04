IBPS recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने सरकारी बैंकों में क्लर्क के 11,403 पदों पर भर्ती निकाली है। परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 21 अगस्त 2026 तय की गई है।
परीक्षा की तारीख
प्रीलिम्स परीक्षा: 10 और 11 अक्टूबर, 2026
मेन्स परीक्षा: 27 दिसंबर 2026
शैक्षणिक योग्यता
किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री।
आयु सीमा
न्यूनतम : 20 साल
अधिकतम : 28 साल
विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी
अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति : 5 साल की छूट
ओबीसी : 3 साल की छूट
आयु की गणना 1 अगस्त, 2026 के अनुसार की जाएगी
वेतन
24,050 – 64,480 रुपये महीना
चयन का तरीका
प्रीलिम्स एग्जाम
मेंस एग्जाम
लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट
परीक्षा शुल्क
सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस : 850 रुपये
एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD), पूर्व सैनिक (ESM) और DESM वर्ग के उम्मीदवार : 175 रुपये
जरूरी दस्तावेज
- स्नातक की मार्कशीट
- उम्मीदवार का आधार कार्ड
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवासी प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी
- पासपोर्ट साइज फोटो पर हस्ताक्षर
ऐसे करें आवेदन
- उम्मीदवार वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाएं।
- Recruitment of Clerk 2024 के विकल्प पर क्लिक करें।
- अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करें।
- मांगी गई डिटेल्स दर्ज करें।
- जरूरी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें।
- फीस जमा करके फॉर्म सब्मिट कर दें।
- इसका प्रिंट आउट लेकर रखें।