सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने सरकारी बैंकों में क्लर्क के 11,403 पदों पर भर्ती निकाली है।

IBPS recruitment 2026: सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सेलेक्शन (IBPS) ने सरकारी बैंकों में क्लर्क के 11,403 पदों पर भर्ती निकाली है। परीक्षा की तैयारी करने वाले उम्मीदवार इंस्टीट्यूट की वेबसाइट ibpsonline.ibps.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के लिए फीस जमा करने की आखिरी तारीख भी 21 अगस्त 2026 तय की गई है।

परीक्षा की तारीख

प्रीलिम्स परीक्षा: 10 और 11 अक्टूबर, 2026

मेन्स परीक्षा: 27 दिसंबर 2026

शैक्षणिक योग्यता

किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की डिग्री।

आयु सीमा

न्यूनतम : 20 साल

अधिकतम : 28 साल

विशेष वर्ग के उम्मीदवारों को उम्र में छूट दी जाएगी

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति : 5 साल की छूट

ओबीसी : 3 साल की छूट

आयु की गणना 1 अगस्त, 2026 के अनुसार की जाएगी

वेतन

24,050 – 64,480 रुपये महीना

चयन का तरीका

प्रीलिम्स एग्जाम

मेंस एग्जाम

लोकल लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट

परीक्षा शुल्क

सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस : 850 रुपये

एससी, एसटी, दिव्यांग (PwBD), पूर्व सैनिक (ESM) और DESM वर्ग के उम्मीदवार : 175 रुपये

जरूरी दस्तावेज

स्नातक की मार्कशीट

उम्मीदवार का आधार कार्ड

जाति प्रमाण पत्र

मूल निवासी प्रमाण पत्र

मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी

पासपोर्ट साइज फोटो पर हस्ताक्षर

ऐसे करें आवेदन