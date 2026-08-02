Vastu Tips: शाम के समय क्यों नहीं बंद करना चाहिए घर का मुख्य द्वार? ये आदत बन सकती है दरिद्रता का कारण

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम को घर का मुख्य द्वार बंद नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे मां लक्ष्मी का आगमन रुक जाता है।

घर के मुख्य दरवाजे पर साफ-सफाई का रखना चाहिए विशेष ध्यान

Vastu Tips, (आज समाज), नई दिल्ली: वास्तु शास्त्र में घर के मुख्य दरवाजे से जुड़े नियम के बारे में बताया गया है। घर के मुख्य दरवाजे पर साफ-सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि घर में मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का आगमन होता है। वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा बंद रखना नहीं चाहिए।

इससे घर में आर्थिक तंगी और दरिद्रता आ सकती है। साथ ही नकारत्मक ऊर्जा का आगमन होता है। क्या आप जानते हैं कि शाम को घर का मुख्य दरवाजा बंद क्यों नहीं रखना चाहिए। अगर नहीं पता, तो ऐसे में आइए आपको बताते हैं इसके बारे में विस्तार से।

शाम को मुख्य दरवाजा बंद क्यों नहीं करना चाहिए?

मां लक्ष्मी का आगमन- धार्मिक मान्यता के अनुसार, शाम के समय घर में धन के देवी मां लक्ष्मी का आगमन होता है। अगर ऐसे में शाम को घर का मुख्य दरवाजा बंद रहता है, तो घर में मां लक्ष्मी का आगमन नहीं होता है।

इसलिए शाम को घर का मुख्य दरवाजा बंद रखना अशुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि शाम के समय घर का मुख्य दरवाजा बंद रखने से घर के सदस्यों को आर्थिक तंगी की समस्या का सामना करना पड़ सकता है।

सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश

वास्तु शास्त्र के अनुसार, शाम के समय ब्रह्मांड में एक विशेष सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अगर घर का मुख्य द्वार शाम को खुला रहता है, तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का आगमन होता है।

इसी वजह से शाम को घर का मुख्य द्वार बंद रखने के लिए मना किया जाता है। घर में सकारात्मक ऊर्जा के आगमन से घर का वातावरण शुद्ध और शांत होता है, जिसका प्रभाव घर के सदस्यों पर पड़ता है।

शाम को मुख्य द्वार पर जरूर करें ये काम