Copper Sun Vastu: घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य लगाने के हैं खूब फायदे

घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तु में मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य लगाने की सलाह दी जाती है।

जानें सही दिशा और नियम

Copper Sun Vastu, (आज समाज), नई दिल्ली: घर हर इंसान के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है और उसमें बहने वाली उर्जा का जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ता है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि घर में हमेशा सकारात्मकता बनी रहे और नकारात्मक उर्जा का वास न हो सके। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सुख-समृद्धि बनाए रखने के लिए वास्तु शास्त्र में कई उपाय बताए गए हैं।

इन्हीं उपायों में शामिल है घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य लगाना। इसको घर के मुख्य द्वार पर लगाने के बहुत फायदे होते हैं. ऐसे में आइए जानते हैं कि तांबे के सूर्य को लगाने की सही दिशा और नियम क्या हैं?

तांबा सूर्य देव से है संबंधित

वास्तु शास्त्र में बताया गया है कि तांबा सूर्य देव से संबंधित धातु है। सूर्य को जीवन शक्ति, तेज, आत्मविश्वास और सकारात्मकता का प्रतीक बताया जाता है। मान्यता है कि जिस घर के मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य लगा होता है, वहां का उर्जा संतुलन बहुत बेहतर होता है। घर का मुख्य द्वार ऊर्जा के प्रवेश का प्रमुख स्थान माना जाता है। घर में कोई भी उर्जा मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती है। ऐसे में मान्यता है कि मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य लगाने से घर नकारात्मक प्रभावों से मुक्त होता है।

पूर्व दिशा में लगाएं तांबे का सूर्य

मुख्य द्वार पर तांबे का सूर्य पूर्व दिशा की ओर लगाना चाहिए। तांबे का सूर्य लगाने के लिए ये दिशा सबसे शुभ मानी जाती है, क्योंकि सूर्य इसी दिशा से उदित होता है। सुबह की किरणें जब तांबे के सूर्य पर पड़ती हैं तो घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है।

तांबे का सूर्य लगाने के फायदे

तांबे का सूर्य लगाने से घर के वातावरण में ऊर्जा संतुलन बना रहता है। आर्थिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और उन्नति के मौके मिलते हैं। परिवार के सदस्यों का आत्मविश्वास बढ़ता है। करियर और शिक्षा में लाभ मिलने के योग बनते हैं। परिवार में सकारात्मक सोच बढ़ती है और संबंध मजबूत होते हैं।

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