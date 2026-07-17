बैंकिंग और आईटी कंपनियों में तेजी की वजह से शुक्रवार को शेयर बाजार बंपर तेजी के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 964 अंक तो निफ्टी 261 अंक उछलकर बंद हुआ। टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखी गई।

Stock Market Closing (आज समाज), मुंबई : बैंकिंग और IT कंपनियों के शेयरों में तेजी की बदौलत शुक्रवार को शेयर बाजार बड़ी तेजी के साथ बंद हुआ। बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स (Sensex) 964 अंक उछलकर 78,151 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी (Nifty) 261 अंक उछलकर 24,334 पर बंद हुआ। बीएसई पर टेक महिंद्रा के शेयर में सबसे ज्यादा 3.91% की तेजी दर्ज की गई, जबकि सन फार्मा के शेयर में सबसे ज्यादा 0.87% की गिरावट देखी गई।

इन शेयरों में तेजी

एचसीएलटेक, बजाज फाइनेंस, मारुति, महिंद्रा ऐंड महिंद्रा, टेक महिंद्रा, टाइटन, आईटीसी, टीसीएस, इन्फोसिस, ICICI बैंक, टाटा स्टील, SBIN, पावरग्रिड, एशियन पेंट, रिलायंस, हिंदुस्तान लीवर, अडाणी पोर्ट्स, एलटी, ट्रेंट, कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, बजाज फिन्सर्व, बीईएल और इटरनल के शेयरों में तेजी देखी गई।

इन शेयरों में गिरावट

एनटीपीसी, इंडिगो, अल्ट्रासेमको, भारती एयरटेल, सन फार्मा और ट्रेंट के शेयर में गिरावट दर्ज की गई।

ब्रॉडर मार्केट का क्या रहा रुख?

ब्रॉडर मार्केट का प्रदर्शन बेंचमार्क के मुकाबले कमजोर रहा। निफ्टी मिडकैप 100 में 0.41% की गिरावट आई। वहीं, निफ्टी स्मॉलकैप 100 में 0.21% की गिरावट दर्ज की गई। वहीं सेंसेक्स ऑयल ऐंड गैस में 0.70%, सेंसेक्ट टॉप 10 बैंक में 1.78% की तेजी दर्ज की गई।

तेजी के साथ खुला था बाजार

IT और बैंकिंग कंपनियों में आए उछाल की वजह से शुक्रवार को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (BSE) का सेंसेक्स 654 अंकों की तेजी के साथ 77,839 पर कारोबार कर रहा था, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) का निफ्टी 164 अंकों की तेजी के साथ 24,238 पर कारोबार कर रहा था।