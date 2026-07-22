Sawan Somwar Start Date: कब से शुरू और खत्म हो रहा सावन? जानें इस बार कितने पड़ेंगे सावन के सोमवार?

Sawan Somwar Start End Date 2026: सावन का महीना जल्द आने वाला है. ऐसे में लोग ये जानना चाहते हैं कि सावन कब से शुरू हो रहे हैं और कब से खत्म हो रहे हैं. साथ ही सावन में कितने सोमवार पड़ेंगे.

Sawan Somwar Start Date 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र समय माना जाता है. जैसे ही सावन मास की शुरुआत होती है, देशभर में शिव भक्तों के बीच भक्ति और आस्था का माहौल बन जाता है. मंदिरों में हर-हर महादेव के जयकारे गूंजने लगते हैं और श्रद्धालु भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए विशेष पूजा-अर्चना करते हैं.

सावन के पूरे महीने में सोमवार का दिन विशेष महत्व रखता है. मान्यता है कि इस दिन श्रद्धापूर्वक व्रत रखने, शिवलिंग पर जल चढ़ाने और भगवान शिव की पूजा करने से जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और सुख-समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है. आइए जानते हैं साल 2026 में सावन का पहला सोमवार कब पड़ेगा, पूजा का शुभ समय क्या रहेगा और इस व्रत का धार्मिक महत्व क्या है.

सावन का पहला सोमवार 2026 में कब है? (Sawan Ka Pehla Somwar Kab Hai)

हिंदू पंचांग के अनुसार, साल 2026 में सावन मास का आरंभ 30 जुलाई 2026 (Sawan Start Date 30 July 2026), गुरुवार के दिन होगा और 28 अगस्त (Sawan End Date 28 August 2026) को खत्म होगा. सावन शुरू होने के बाद पहला सोमवार व्रत 3 अगस्त 2026 को रखा जाएगा. इस दिन शिव भक्त सुबह जल्दी उठकर स्नान करते हैं और मंदिरों में जाकर भगवान शिव का जलाभिषेक करते हैं.

पहले सावन सोमवार के दिन देशभर के शिव मंदिरों में विशेष पूजा और रुद्राभिषेक का आयोजन किया जाता है. श्रद्धालु बेलपत्र, गंगाजल, दूध और अन्य पूजन सामग्री अर्पित कर महादेव से मनोकामनाओं की पूर्ति की प्रार्थना करते हैं.

पहले सावन सोमवार की पूजा का शुभ मुहूर्त (Sawan First Somwar Puja Vidhi)

सावन सोमवार के दिन पूजा के लिए सुबह का समय बेहद शुभ माना जाता है. साल 2026 में पहले सावन सोमवार के दिन शुभ समय इस प्रकार रहेगा:

ब्रह्म मुहूर्त: सुबह 04:19 बजे से 05:01 बजे तक

प्रातः संध्या काल: सुबह 04:40 बजे से 05:44 बजे तक

इस समय भगवान शिव का ध्यान, मंत्र जाप और पूजा करने से विशेष फल मिलने की धार्मिक मान्यता है.

Sawan Somwar 2026 की पूरी सूची (Sawan Somwar List)

सावन महीने में आने वाले सोमवार व्रतों की तिथियां इस प्रकार हैं:

पहला सावन सोमवार: 3 अगस्त 2026 ( First Sawan Somwar Date)

दूसरा सावन सोमवार: 10 अगस्त 2026 ( Second Sawan Somwar Date)

तीसरा सावन सोमवार: 17 अगस्त 2026 (Third Sawan Somwar Date)

चौथा सावन सोमवार: 24 अगस्त 2026 (Fourth Sawan Somwar Date)

सावन के पहले सोमवार का धार्मिक महत्व (First Sawan Somwar Significance)

पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए सावन महीने में कठोर तपस्या की थी. उनकी भक्ति और तप से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया. इसी कारण सावन सोमवार का व्रत विशेष रूप से फलदायी माना जाता है. कुंवारी कन्याएं अच्छे और योग्य जीवनसाथी की कामना से सावन सोमवार का व्रत रखती हैं. वहीं, विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखी वैवाहिक जीवन की कामना के लिए ये व्रत करती हैं.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, सावन के पहले सोमवार को भगवान शिव का अभिषेक करने और पूरी श्रद्धा से पूजा करने से नकारात्मक प्रभावों से मुक्ति मिलती है. कई भक्तों का विश्वास है कि शिव आराधना से कुंडली में मौजूद चंद्र दोष, मंगल दोष और कालसर्प दोष जैसी परेशानियों में भी राहत मिल सकती है. सावन सोमवार केवल एक व्रत नहीं, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था, संयम और भक्ति का प्रतीक माना जाता है. इस पवित्र दिन पर सच्चे मन से महादेव की पूजा करने से भक्तों को मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है.