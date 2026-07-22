जिम्बाब्वे ने भारत के खिलाफ T20I सीरीज के लिए टीम का किया ऐलान, कौन आया अंदर किसे किया बाहर?

By
Viplove Kumar
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भारत के खिलाफ खेली जाने वाली टी20 सीरीज के लिए जिम्बाब्वे ने अपनी टीम का ऐलान कर दिया है. भारत और जिम्बाब्वे के बीच सभी मुकाबले 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे.
zimbabwe t20 team
जिम्बाब्वे की टी20 टीम का ऐलान

नई दिल्ली. आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ टी20 सीरीज में हार के बाद भारतीय टीम जीत की पटरी पर लौटने की उम्मीद लेकर जिम्बाब्वे पहुंची है. बुधवार को जिम्बाब्वे क्रिकेट (ZC) ने भारत के खिलाफ तीन मैचों की टी20 सीरीज के लिए खेलने वाली 15 सदस्यीय टीम का ऐलान कर दिया है. टीम में हाल ही में बांग्लादेश के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज की तुलना में तीन बदलाव किए गए हैं. भारत और जिम्बाब्वे के बीच सभी मुकाबले 23, 25 और 26 जुलाई को हरारे स्पोर्ट्स क्लब में खेले जाएंगे.

ऑलराउंडर वेस्ली मधेवेरे की टीम में वापसी हुई है. विकेटकीपर बल्लेबाज तफाद्जवा त्सिगा को पहली बार टी20 अंतरराष्ट्रीय टीम में जगह मिली है. तेज गेंदबाज न्यूमैन न्यामहुरी भी मामूली चोट से उबरने के बाद टीम में लौट आए हैं. वह चोट के कारण बांग्लादेश के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज से बाहर हो गए थे. न्यामहुरी की जगह बांग्लादेश सीरीज में शामिल किए गए तनाका चिवांगा ने टीम में अपना स्थान बरकरार रखा है. क्लाइव मदांडे, टिनोटेंडा मापोसा और ताशिंगा मुसेकिवा को बाहर किया गया है.


टीम की कमान अनुभवी ऑलराउंडर सिकंदर रजा के हाथों में होगी. जिम्बाब्वे हाल के घरेलू प्रदर्शन से आत्मविश्वास से भरा हुआ है. टीम ने बांग्लादेश के खिलाफ एकमात्र टेस्ट मैच पारी के अंतर से जीतकर इतिहास रचा था. वनडे सीरीज भी 2-1 से अपने नाम की थी. टी20 सीरीज में उसे 2-1 से हार का सामना करना पड़ा था. मौजूदा आईसीसी टी20 विश्व कप चैंपियन भारत हाल के समय में टी20 क्रिकेट में संघर्ष करता नजर आया है. भारतीय टीम अपने पिछले सात टी20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबलों में जीत दर्ज नहीं कर सकी है. टीम को आयरलैंड के खिलाफ दोनों मैचों में हार मिली, जबकि इंग्लैंड ने पांच मैचों की टी20 सीरीज में भारत का 4-0 से सफाया कर दिया. अब कप्तान श्रेयस अय्यर की अगुआई में भारतीय टीम जिम्बाब्वे दौरे पर जीत की राह पर लौटने की कोशिश करेगी.


जिम्बाब्वे की टी20 टीम

सिकंदर रजा (कप्तान), ब्रायन बेनेट, रायन बर्ल, तनाका चिवांगा, बेन करन, ब्रैड इवांस, वेस्ली मधेवेरे, तदिवानाशे मारुमानी, वेलिंगटन मसाकाद्जा, ब्लेसिंग मुजरबानी, डियोन मायर्स, रिचर्ड नगरावा, न्यूमैन न्यामहुरी, मिल्टन शुम्बा, तफाद्जवा त्सिगा (विकेटकीपर)

भारत की टी20 टीम

श्रेयस अय्यर (कप्तान), वैभव सूर्यवंशी, अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा (उपकप्तान), ईशान किशन (विकेटकीपर), शिवम दुबे, सूर्यांश शेडगे, रिंकू सिंह, हर्ष दुबे, प्रिंस यादव, यश ठाकुर, अशोक शर्मा, मयंक यादव, प्रभसिमरन सिंह (विकेटकीपर), रवि बिश्नोई