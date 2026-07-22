Sawan 2026: आखिर क्यों भगवान शिव को पसंद होता है सावन का महीना, जानें इसके पीछे का कारण?

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Sanskriti Jaipuria
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Sawan 2026: सावन का महीना आने वाला है, ऐसे में लोगों के मन में एक सवाल है कि आखिर ऐसा क्या और क्यों है कि भगवान शिव को सावन का महीना पसंद होता है, तो आइए जानते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है?

Sawan 2026: हिंदू धर्म में सावन का महीना बहुत पवित्र और शुभ होता है. माना जाता है कि ये महीना भगवान शिव को काफी पसंद होता है. ऐसा कहा जाता है कि जो भी भक्त सावन के दौरान पूरी श्रद्धा के साथ भगवान शिव की पूजा करता है, मंत्रों का जाप करता है और शिवलिंग पर जल चढ़ाता है, उसकी मनोकामनाएं पूरी होती हैं.

साल 2026 में सावन महीने की शुरुआत 30 जुलाई से हो रही है और ये खत्म होगा 28 अगस्त को. सावन में शिवलिंग का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जाप और सोमवार का व्रत करना विशेष फलदायी माना जाता है. लेकिन आखिर ऐसा क्या कारण है कि भगवान शिव को सावन का महीना इतना पसंद है? आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में.

भगवान शिव को क्यों पसंज है सावन का महीना?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार माता सती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की थी. बाद में राजा दक्ष द्वारा आयोजित यज्ञ में भगवान शिव का अपमान होने से दुखी होकर माता सती ने अपने प्राण त्याग दिए थे. इसके बाद माता सती ने हिमालय राज के घर माता पार्वती के रूप में जन्म लिया और फिर भगवान शिव को पाने के लिए दोबारा कठोर तप किया.

माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने सावन महीने में ही उनसे शादी की थी. इसी वजह से सावन का महीना भगवान शिव और माता पार्वती के मिलन का प्रतीक माना जाता है और भोलेनाथ को ये महीना काफी पसंद है.

सावन में रुद्र रूप में रहते हैं भगवान शिव

एक अन्य धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन महीने में भगवान शिव अपने रुद्र स्वरूप में रहते हैं. जब भगवान विष्णु चार महीने के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं, तब सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी भगवान शिव संभालते हैं. माना जाता है कि इस दौरान भगवान शिव अपने रुद्र रूप में होते हैं और भक्तों की पूजा से जल्दी खुश होते हैं.

इसी कारण सावन में रुद्राभिषेक और शिव पूजा का विशेष महत्व बताया गया है. श्रद्धा और भक्ति से की गई पूजा का शुभ फल प्राप्त होता है.

सावन में ससुराल आते हैं भगवान शिव

धार्मिक मान्यताओं में ये भी कहा जाता है कि सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल पृथ्वीलोक पर आते हैं. इस दौरान उनका भक्तों द्वारा विशेष रूप से स्वागत और पूजन किया जाता है. माना जाता है कि सावन में भगवान शिव अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं और उन्हें आशीर्वाद प्रदान करते हैं.

समुद्र मंथन से जुड़ी मान्यता

सावन महीने से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण कथा समुद्र मंथन की है. मान्यता है कि जब समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष निकला था, तब भगवान शिव ने उसे पीकर पूरी सृष्टि को बचाया था. विष को अपने कंठ में धारण करने के वजह से ही भगवान शिव को नीलकंठ कहा गया. विष के प्रभाव से भगवान शिव के शरीर में गर्मी बढ़ गई थी. उस गर्मी को शांत करने के लिए देवताओं और भक्तों ने उन पर जल अर्पित किया. इसी वजह से भगवान शिव को जल बहुत प्रिय माना जाता है और सावन में जलाभिषेक करने की परंपरा चली आ रही है.

इसलिए सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति और आराधना के लिए बेहद खास माना जाता है. इस दौरान सच्चे मन से की गई पूजा, व्रत और शिव आराधना से भक्तों को भगवान शिव की कृपा प्राप्त होने की मान्यता है.