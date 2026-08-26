Rakshabandhan 2026: लाल, पीली या केसरिया? रक्षाबंधन पर कौन-से रंग की राखी बांधना माना जाता है शुभ

Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन 2026 पर जानें लाल, पीली और केसरिया राखी के खास महत्व. धार्मिक मान्यताओं में इन रंगों को प्रेम, शुभता, समृद्धि, साहस और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है.

Rakshabandhan 2026: रक्षाबंधन भाई-बहन के अटूट प्रेम, स्नेह और विश्वास का पर्व है. इस दिन बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके सुख, समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती है. साल 2026 में रक्षाबंधन 28 अगस्त, शुक्रवार को मनाया जाएगा. पर्व को लेकर बाजार भी रंग-बिरंगी राखियों से सज चुके हैं. इनमें लाल, पीली और केसरिया रंग की राखियां विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं. धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं में इन रंगों को शुभता, सकारात्मकता और मंगल भावनाओं से जोड़ा जाता है.

लाल रंग की राखी का क्या है महत्व?

भारतीय परंपरा में लाल रंग शक्ति, प्रेम, उत्साह और मंगल का प्रतीक माना जाता है. पूजा-पाठ से लेकर धार्मिक अनुष्ठानों तक लाल रंग का विशेष महत्व है. सिंदूर, रोली और कई पूजा सामग्रियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है. रक्षाबंधन पर लाल राखी भाई-बहन के बीच प्रेम, स्नेह और रिश्ते की मजबूती का प्रतीक मानी जाती है.

पीली राखी क्यों मानी जाती है शुभ?

पीला रंग भारतीय धार्मिक परंपरा में ज्ञान, शुभता, सुख और समृद्धि से जुड़ा हुआ है. भगवान विष्णु को पीले वस्त्रों में दर्शाने की परंपरा भी प्रचलित है. पूजा में हल्दी और पीली वस्तुओं का इस्तेमाल शुभ माना जाता है. इसलिए पीली राखी को भाई के जीवन में सुख-शांति और समृद्धि की कामना से जोड़कर देखा जाता है.

केसरिया राखी का क्या है खास महत्व?

केसरिया रंग त्याग, साहस, ऊर्जा और आध्यात्मिकता का प्रतीक माना जाता है. भारतीय संस्कृति में इस रंग का विशेष स्थान है. रक्षाबंधन पर केसरिया राखी बांधने के पीछे बहन की भावना भाई के जीवन में साहस, शक्ति और सकारात्मकता की कामना से जुड़ी होती है.

पंचांग के अनुसार, श्रावण शुक्ल पूर्णिमा तिथि 27 अगस्त को सुबह 9 बजकर 8 मिनट से शुरू होकर 28 अगस्त को सुबह 9 बजकर 48 मिनट तक रहेगी. राखी बांधने का शुभ समय 28 अगस्त को सुबह 5 बजकर 57 मिनट से 9 बजकर 48 मिनट तक बताया गया है.