Ashadha Amavasya 2026: पितृ दोष और आर्थिक तंगी से मुक्ति पाने के लिए आषाढ़ अमावस्या पर करें ये गुप्त उपाय

आषाढ़ अमावस्या पर नदियों में स्नान और दान करने पर मिलता है पुण्य

Ashadha Amavasya 2026, (आज समाज), नई दिल्ली: आषाढ़ अमावस्या पर नदियों में स्नान, दान और पितृ कर्म करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आशीर्वाद देते हैं। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन कुछ विशेष उपाय करने से पितृ दोष से मुक्ति मिलती है, घर में सुख-शांति आती है और आर्थिक तंगी दूर होती है। भोजन-वस्त्र दान, स्वास्तिक निर्माण और भगवान विष्णु की पूजा गुप्त उपायों में शामिल हैं।

आषाढ़ अमावस्या के उपाय