Sawan Govardhan Parikrama: सावन में करें गोवर्धन की परिक्रमा, घर में सुख-समृद्धि का होगा वास

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Rajesh
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सावन के दौरान मथुरा-वृंदावन और गोवर्धन धाम में श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में भक्त गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं।
Sawan Govardhan Parikrama: सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है।
Sawan Govardhan Parikrama: सावन को भगवान शिव का प्रिय महीना माना जाता है।

जानिए 84 कोस की यात्रा का महत्व
Sawan Govardhan Parikrama, (आज समाज), नई दिल्ली: सावन का महीना भगवान शिव की भक्ति के लिए खास माना जाता है, लेकिन ब्रजभूमि में इस महीने का संबंध भगवान श्रीकृष्ण की भक्ति से भी गहरा है। मान्यता है कि सावन में गोवर्धन की परिक्रमा करने से भगवान श्रीकृष्ण की कृपा मिलती है और जीवन में सुख-समृद्धि आती है।

इस दौरान ब्रज क्षेत्र में धार्मिक गतिविधियां बढ़ जाती हैं और देश के अलग-अलग हिस्सों से श्रद्धालु गोवर्धन धाम पहुंचकर परिक्रमा करते हैं। आइए जानते हैं सावन के महीने में इस यात्रा इतना खास क्यों माना जाता है।

सावन में क्यों खास मानी जाती है गोवर्धन परिक्रमा?

गोवर्धन पर्वत को भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ा हुआ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार, द्वापर युग में जब ब्रजवासियों पर इंद्र देव का प्रकोप आया और भारी बारिश होने लगी, तब श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर उठाकर ब्रजवासियों की रक्षा की थी। इसके बाद से गोवर्धन पर्वत की पूजा और परिक्रमा की परंपरा चली आ रही है।

सावन के महीने में गोवर्धन की परिक्रमा को इसलिए भी खास माना जाता है क्योंकि यह समय ब्रज में भक्ति और धार्मिक आयोजनों का होता है। मान्यता है कि इस दौरान श्रद्धा के साथ परिक्रमा करने से भगवान श्रीकृष्ण प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं।

क्या है गोवर्धन की 84 कोस परिक्रमा?

गोवर्धन की सामान्य परिक्रमा और 84 कोस ब्रज यात्रा को एक ही नहीं माना जाता। गोवर्धन पर्वत की पारंपरिक परिक्रमा करीब 21 किलोमीटर की मानी जाती है, जबकि 84 कोस की यात्रा पूरे ब्रज क्षेत्र से जुड़ी एक बड़ी धार्मिक यात्रा है।

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, ब्रज क्षेत्र की 84 कोस की परिक्रमा में भगवान श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं और उनसे जुड़े अनेक पवित्र स्थानों के दर्शन किए जाते हैं। यह यात्रा मथुरा, वृंदावन, गोवर्धन, बरसाना, नंदगांव सहित ब्रज के कई प्रमुख धार्मिक स्थलों से जुड़ी मानी जाती है।

श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है

धार्मिक मान्यता है कि ब्रज की 84 कोस यात्रा करने से भक्त को भगवान श्रीकृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इस यात्रा को आत्मिक शांति, भक्ति और भगवान के प्रति समर्पण से जोड़कर देखा जाता है। कई भक्त इसे अपने जीवन की महत्वपूर्ण धार्मिक यात्राओं में शामिल करते हैं।

मान्यता यह भी है कि ब्रज की धरती का हर कण भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। इसलिए 84 कोस की यात्रा के दौरान अलग-अलग तीर्थों और धार्मिक स्थलों के दर्शन करना पुण्यदायी माना जाता है।

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