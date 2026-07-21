Kanwar Yatra 2026: इस कावड़ गलती से भी न करें ये गलती, पुण्य के जगह पाप के हो जाएंगे भागीदार

Kanwar Yatra 2026: सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को कुछ धार्मिक नियमों का पालन करने की सलाह दी जाती है. जानिए कांवड़ के दौरान किन बातों से बचने की मान्यता है.

Kanwar Yatra 2026: सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए बेहद पवित्र माना जाता है. इस दौरान लाखों श्रद्धालु पवित्र नदियों से जल लेकर कांवड़ यात्रा करते हैं और शिवलिंग पर जलाभिषेक करते हैं. ये यात्रा केवल एक धार्मिक परंपरा नहीं है, बल्कि श्रद्धा, अनुशासन, संयम और आत्मनियंत्रण का भी प्रतीक मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, यदि कांवड़ यात्रा पूरी निष्ठा और नियमों के साथ की जाए तो भगवान शिव का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है. वहीं कुछ ऐसी बातें भी हैं, जिनसे यात्रा के दौरान बचने की सलाह दी जाती है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे.

कांवड़ को सीधे जमीन पर न रखें

ज्योतिषाचार्य पंडित कौशल पांडेय के अनुसार, कांवड़ को सीधे जमीन पर रखना उचित नहीं माना जाता. यदि यात्रा के दौरान विश्राम करना हो तो कांवड़ को स्टैंड या किसी ऊंचे सहारे पर रखें. ऐसी मान्यता है कि इससे कांवड़ की गरिमा और यात्रा की पवित्रता बनी रहती है.

मन, वचन और आचरण की शुद्धता रखें

कांवड़ यात्रा के दौरान केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक शुद्धता भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. श्रद्धालुओं को संयमित जीवन अपनाने, ब्रह्मचर्य का पालन करने और क्रोध, झूठ, लालच, ईर्ष्या तथा द्वेष जैसी नकारात्मक भावनाओं से दूर रहने की सलाह दी जाती है. शांत और सकारात्मक मन से की गई यात्रा को अधिक फलदायी माना जाता है.

नशे और तामसिक भोजन से करें परहेज

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, कांवड़ यात्रा के समय शराब, तंबाकू, मांसाहार और अन्य नशीले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए. इसके साथ ही अपशब्दों और अभद्र व्यवहार से भी बचना जरूरी माना गया है. ऐसा माना जाता है कि सात्विक जीवनशैली अपनाने से भक्ति का भाव और अधिक मजबूत होता है.

दिखावे की बजाय रखें सच्ची श्रद्धा

कांवड़ यात्रा का मूल उद्देश्य भगवान शिव के प्रति अपनी आस्था और समर्पण व्यक्त करना है. इसलिए इसे दिखावे, अहंकार या सोशल मीडिया पर लोकप्रियता हासिल करने का माध्यम नहीं बनाना चाहिए. धार्मिक दृष्टि से विनम्रता, सादगी और सच्ची श्रद्धा को सबसे बड़ा गुण माना गया है.

अनुशासन बनाए रखें और दूसरों का सम्मान करें

यात्रा के दौरान अनुशासन का पालन करना भी उतना ही जरूरी है जितना पूजा-पाठ. ट्रैफिक नियमों का सम्मान करें, धैर्य बनाए रखें और किसी भी व्यक्ति को असुविधा न पहुंचाएं. सभी के साथ सम्मानजनक व्यवहार करना और व्यवस्था का सहयोग करना ही एक सफल और आदर्श कांवड़ यात्रा की पहचान माना जाता है.

डिस्क्लेमर: ये जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित मान्यताओं पर आधारित है. अलग-अलग परंपराओं और मान्यताओं में इन नियमों को लेकर भिन्न मत हो सकते हैं.