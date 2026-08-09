Kamika Ekadashi Vrat Katha: आज कामिका एकादशी के दिन जरूर करें ये कथा, सभी दुखों से मिलेगा छुटकारा

Kamika Ekadashi Vrat Katha: आज देश भर में कामिका एकादशी मनाई जा रही है. ऐसे में आइए जानते हैं इस दिन की व्रत कथा के बारे में.

Kamika Ekadashi Vrat Katha: हिंदू पंचांग में एकादशी तिथि को भगवान विष्णु की उपासना और आत्मचिंतन के लिए महत्वपूर्ण माना गया है. सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी भी इसी वजह से विशेष मानी जाती है. धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, इस दिन व्रत, भगवान विष्णु की पूजा और कथा का श्रवण करने से भक्त को आध्यात्मिक लाभ प्राप्त होता है.

साल 2026 में कामिका एकादशी का व्रत 9 अगस्त को रखा जा रहा है. इस अवसर पर भगवान विष्णु की आराधना के साथ कामिका एकादशी की कथा पढ़ने या सुनने की परंपरा भी है.

कामिका एकादशी व्रत की पौराणिक कथा (Kamika Ekadashi Vrat Katha)

पौराणिक मान्यता के अनुसार, एक गांव में एक क्षत्रिय रहता था. वो पराक्रमी होने के साथ स्वभाव से काफी क्रोधी भी था. एक दिन किसी बात को लेकर उसका एक ब्राह्मण से विवाद हो गया. विवाद ने इतना गंभीर रूप ले लिया कि संघर्ष के दौरान ब्राह्मण की मृत्यु हो गई.

इस घटना के बाद क्षत्रिय को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ. उसे अपने कर्म का भय सताने लगा और वो ब्राह्मण की मृत्यु के दोष से मुक्ति पाना चाहता था. वो ब्राह्मण के अंतिम संस्कार में शामिल होने पहुंचा, लेकिन वहां मौजूद ब्राह्मणों ने उसे ऐसा करने से रोक दिया. उन्होंने कहा कि पहले उसे अपने अपराध का प्रायश्चित करना चाहिए.

क्षत्रिय ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए ब्राह्मणों से मुक्ति का उपाय पूछा. तब उन्होंने उसे सावन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत रखने और भगवान विष्णु की श्रद्धापूर्वक आराधना करने की सलाह दी. साथ ही यथाशक्ति दान-पुण्य करने और मन से अपने अपराध का प्रायश्चित करने के लिए कहा.

क्षत्रिय ने ब्राह्मणों की सलाह को स्वीकार किया और कामिका एकादशी का व्रत रखा. उसने पूरे विधि-विधान से भगवान विष्णु की पूजा की और पूजा के दौरान तुलसी दल अर्पित किया. इसके साथ ही उसने अपने किए हुए कर्म के लिए सच्चे मन से पश्चाताप किया और भगवान विष्णु की शरण ली.

कामिका एकादशी की कथा पढ़ने का क्या महत्व है?

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, एकादशी व्रत के दौरान कथा सुनना या उसका पाठ करना आध्यात्मिक रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है. कामिका एकादशी की कथा व्यक्ति को अपने कर्मों पर विचार करने और अपनी गलतियों से सीख लेने की प्रेरणा देती है.

इस कथा का संदेश केवल व्रत तक सीमित नहीं है. ये बताती है कि सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार करना, प्रायश्चित करना और अच्छे कर्मों की ओर बढ़ना जीवन में सकारात्मक परिवर्तन ला सकता है.

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी धार्मिक मान्यताओं और प्रचलित पौराणिक कथाओं पर आधारित है.