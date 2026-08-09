Chamba Bus Accident : मां को पुकार रहीं 4 मासूम बेटियां…चंबा बस हादसे में बिखरे कई परिवार, पति-पत्नी ने तोड़ा दम

By
Harpreet Singh
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चंबा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा कई परिवारों को ऐसे जख्म दे गया है जो पूरी उम्र नहीं भर सकेंगे। इस हादसे में किसी परिवार का पुत्र व पुत्रवधु चले गए तो कहीं चार मासूम बच्चियों के सिर से उनकी मां का साया उठ गया है।
Chamba Bus Accident : मां को पुकार रहीं 4 मासूम बेटियां...चंबा बस हादसे में बिखरे कई परिवार, पति-पत्नी ने तोड़ा दम
Chamba Bus Accident : मां को पुकार रहीं 4 मासूम बेटियां...चंबा बस हादसे में बिखरे कई परिवार, पति-पत्नी ने तोड़ा दम

मृतकों के पार्थिव शरीर परिजनों को सौंपे जा रहे, घायलों की सलामति की दुआएं कर रहे परिजन

Chamba Bus Accident (आज समाज), चंबा : चंबा में बस हादसे को 24 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। लेकिन इस हादसे का भयानक मंजर अभी भी सभी को विचलित कर रहा है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई थी जबकि 11 घायल हुए थे। घायलों में कुछ की स्थिति गंभीर है और उनका उपचार चल रहा है।

यह हादसा कई परिवारों को पूरी जिदंगी न भूलने वाला दर्द दे गया है। दरअसल चलुंज मोड़ से कुछ पहले बस का टाई रॉड एंड टूट गया। बस गिरने की आवाज सुनकर लोक मित्र केंद्र संचालक योगराज निवासी घुलेई और अन्य ग्रामीण मौके पर पहुंचे। बस के अंदर और बाहर घायल तड़प रहे थे।

ग्रामीणों ने पेश की सेवा की मिसाल

बस हादसे के बाद मंजर भले ही दर्दनाक था लेकिन इस मुश्किल घड़ी में स्थानीय लोगों ने इंसानियत की मिसाल कायम कर दी। हादसे की सूचना मिलते ही ग्रामीण बिना देर किए घटनास्थल पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य में जुट गए। दुर्घटनाग्रस्त बस को हटवाकर ग्रामीणों ने उसमें फंसे घायलों को बाहर निकाला और उन्हें उपचार के लिए तीसा अस्पताल पहुंचाया। इसके बाद मौके पर पुलिस और अन्य सहायता दल पहुंचे। लेकिन यदि ग्रामीण तत्परता न दिखाते तो इस हादसे में मृतकों की संख्या और भी ज्यादा होती।

पति-पत्नी ने एक साथ छोड़ी दुनिया

साथ जीने और मरने की कसमों को निजी बस दुर्घटना में जगदेव और हरदेई ने निभा दिया। दुर्घटना में पति-पत्नी दोनों की मौत हो गई। जगदेव पुत्र धर्म सिंह निवासी गांव बाहला डाकघर देवी कोठी पत्नी हरदेई के साथ बस में सफर कर रहे थे। शनिवार को दोनों घर से तड़के तैयार होकर निजी बस में सवार होकर चंबा की तरफ निकले। बस की सीट पर भी दोनों साथ बैठे थे लेकिन जैसे ही बस नीचे लुढ़की तो दोनों बस के साथ लुढ़क गए। इसक बाद नीचे दबने से दोनों की मौके पर ही मौत हो गई।

चार बेटियों के सिर से उठा मां का साया

इस बस हादसे में चार बेटियों के सर से उनकी मां का साया उठ गया। हालांकि चारों बच्चियां भी इस हादसे में घायल हुई हैं और उन्हें अभी तक अपनी मां की मौत की खबर नहीं है। उन्हें बस इतना ही पता है कि उनकी मां भी इस हादसे में उनकी ही तरह चोटिल है और वह भी दूसरे अस्पताल में उपचाराधीन हैं। यह सभी मासूम अपनी मां के साथ अपने ननिहाल जा रहीं थीं। देवीकोठी निवासी मोती राम की पत्नी नीलमा देवी शनिवार को चार बेटियों 11 वर्षीय काव्या, 10 वर्षीय नेहा, पांच वर्षीय प्रियंका और चार वर्षीय हर्षिता के साथ मायके जा रही थीं।

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