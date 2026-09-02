Janmashtami 2026 Famous Mandir: मथुरा से गुरुवायुर तक, जन्माष्टमी पर इन 5 मंदिरों का जरूर करें दर्शन

Famous Krishna Temples 2026: जन्माष्टमी 2026 पर कृष्ण भक्ति में डूबने के लिए मथुरा, वृंदावन, द्वारका, उडुपी और गुरुवायुर के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों की यात्रा करें. यहां विशेष पूजा और जन्मोत्सव मनाया जाता है.

Famous Krishna Temples 2026: भारत में कृष्ण जन्माष्टमी सबसे मेन हिंदू त्योहारों में से एक है. साल 2026 में जन्माष्टमी 4 सितंबर को मनाई जाएगी. इस अवसर पर श्रद्धालु उपवास, पूजा-पाठ और भगवान श्रीकृष्ण के जन्म के समय यानी आधी रात को विशेष उत्सव में शामिल होते हैं. अगर इस साल जन्माष्टमी पर मंदिर दर्शन और आध्यात्मिक यात्रा का मन है, तो देश के ये पांच प्रसिद्ध कृष्ण मंदिर आपकी सूची में जरूर होने चाहिए.

1. श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर, मथुरा

भगवान श्रीकृष्ण की जन्मभूमि मानी जाने वाली मथुरा में स्थित श्री कृष्ण जन्मस्थान मंदिर जन्माष्टमी के दौरान विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है. मान्यता है कि इसी स्थान पर देवकी और वसुदेव के घर श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था. जन्माष्टमी पर यहां विशेष पूजा-अर्चना और मध्यरात्रि में कृष्ण जन्मोत्सव का आयोजन किया जाता है.

2. बांके बिहारी मंदिर, वृंदावन

श्रीकृष्ण की बाल लीलाओं से जुड़ी वृंदावन नगरी में स्थित बांके बिहारी मंदिर देश के लोकप्रिय कृष्ण मंदिरों में शामिल है. जन्माष्टमी पर यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं. मंदिर की खास परंपराओं में मंगला आरती प्रमुख है, जो जन्माष्टमी के अवसर पर आधी रात के बाद तड़के आयोजित की जाती है.

3. द्वारकाधीश मंदिर, द्वारका

गुजरात का द्वारकाधीश मंदिर, जिसे जगत मंदिर भी कहा जाता है, श्रीकृष्ण के द्वारका के राजा के रूप में जीवन से जुड़ा माना जाता है. जन्माष्टमी पर मंदिर में विशेष धार्मिक आयोजन होते हैं और दूर-दूर से श्रद्धालु यहां भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने पहुंचते हैं.

4. श्री कृष्ण मंदिर, उडुपी

दक्षिण भारत के प्रसिद्ध कृष्ण मंदिरों में उडुपी का श्री कृष्ण मंदिर खास स्थान रखता है. यहां भगवान के दर्शन कनकना किंडी नामक नौ छेद वाली खिड़की से करने की अनोखी परंपरा है. कृष्ण से जुड़े पर्वों के दौरान मंदिर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है.

5. गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर, केरल

दक्षिण भारत की द्वारका कहे जाने वाले गुरुवायुर श्री कृष्ण मंदिर में भगवान को गुरुवायुरप्पन के रूप में पूजा जाता है. पारंपरिक अनुष्ठानों के लिए प्रसिद्ध यह मंदिर पूरे वर्ष श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है. जन्माष्टमी पर यहां कृष्ण भक्तों की विशेष भीड़ देखने को मिलती है.