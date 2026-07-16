Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Update: बारिश के बीच उमड़ा सैलाब! बस थोड़ी देर में शुरू होगी रथ यात्रा, यहां पढ़ें हर अपडेट

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Updates: पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की शुरुआत 16 जुलाई से होगी/ नौ दिवसीय इस महोत्सव में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों पर गुंडिचा मंदिर जाएंगे.

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE News: भारत के सबसे फेमस धार्मिक आयोजनों में शामिल पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 इस साल 16 जुलाई यानी आज से शुरू होगी. ये नौ दिनों तक चलने वाला विशाल उत्सव भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई भगवान बलभद्र और बहन देवी सुभद्रा के वार्षिक नगर भ्रमण का प्रतीक है. इस दौरान तीनों देवी-देवता श्री जगन्नाथ मंदिर से निकलकर गुंडिचा मंदिर तक भव्य रथों पर विराजमान होकर पहुंचते हैं.

12वीं शताब्दी के ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर से शुरू होने वाली ये यात्रा पुरी की प्रसिद्ध बड़दांड (ग्रैंड एवेन्यू) सड़क से होकर गुजरती है, जहां लाखों श्रद्धालु भगवान के दर्शन और रथ खींचने के पवित्र अवसर में भाग लेने के लिए एकत्र होते हैं.

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Updates: जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 की महत्वपूर्ण जानकारी

शुरुआत की तारीख: गुरुवार, 16 जुलाई 2026

उत्सव की अवधि: 16 जुलाई से 27 जुलाई 2026 तक

मुख्य दर्शन और अनुष्ठान: सुबह करीब 4 बजे मंगल आरती से धार्मिक कार्यक्रमों की शुरुआत होती है.

रथ खींचने का समय: प्रमुख अनुष्ठानों के बाद दोपहर लगभग 2 बजे से 4 बजे के बीच रथ यात्रा शुरू होती है.

यात्रा मार्ग: सिंह द्वार (लायन गेट) से निकलकर रथ लगभग 3 किलोमीटर लंबी बड़दांड सड़क से होते हुए गुंडिचा मंदिर पहुंचते हैं.

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Updates: तीन भव्य रथों की विशेषता

जगन्नाथ रथ यात्रा की सबसे बड़ी पहचान भगवानों के विशाल और सुंदर लकड़ी के रथ हैं। हर वर्ष इन रथों का निर्माण विशेष परंपराओं के अनुसार नए सिरे से किया जाता है.

नंदीघोष रथ

भगवान जगन्नाथ का रथ नंदीघोष कहलाता है. ये तीनों रथों में सबसे ऊंचा और भव्य होता है तथा इसमें 16 पहिए होते हैं.

तालध्वज रथ

भगवान बलभद्र के रथ को तालध्वज कहा जाता है. ये विशाल रथ 14 पहियों पर चलता है और अपनी विशेष सजावट के लिए प्रसिद्ध है.

दर्पदलन रथ

देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन कहलाता है, जिसमें 12 पहिए होते हैं. ये शक्ति और श्रद्धा का प्रतीक माना जाता है.

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Updates: बारिश के बीच भी उमड़ रही श्रद्धालुओं की भीड़

पुरी में रथ यात्रा के दौरान भारी संख्या में भक्त पहुंचे हैं. मौसम की चुनौतियों के बावजूद श्रद्धालुओं का उत्साह और भक्ति देखने लायक है. प्रशासन की ओर से यात्रा मार्ग, सुरक्षा व्यवस्था, यातायात और दर्शन से जुड़े दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं.

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Updates:रथ यात्रा से जुड़ी जानकारी कैसे प्राप्त करें?

अगर आप पुरी जगन्नाथ रथ यात्रा 2026 में शामिल होने या इसे देखने की योजना बना रहे हैं, तो आप इन जानकारियों पर ध्यान दे सकते हैं:

प्रमुख अनुष्ठानों के सटीक समय

बहुदा यात्रा और सुना बेशा की तारीख

लाइव प्रसारण और ऑनलाइन दर्शन की जानकारी

पुरी यात्रा, ठहरने और स्थानीय व्यवस्था से जुड़ी सलाह

Jagannath Rath Yatra 2026 LIVE Updates: बारिश का कहर

विश्व प्रसिद्ध श्री जगन्नाथ रथ यात्रा पर इस बार बारिश का असर देखने को मिला. मंगलवार रात से हुई लगातार बारिश के कारण पुरी का बड़दांड कई जगह जलमग्न हो गया. श्रद्धालुओं को परेशानी का सामना करना पड़ा.