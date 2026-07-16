ओडिशा के पुरी की विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा की शुरुआत हो गई है। साथ ही देश के अन्य शहरों में भी गुरुवार को जगन्नाथ रथ यात्राएं शुरू हुई हैं। राष्ट्रपति मुर्मू व पीएम मोदी ने देश व विदेश में रहने वाले भगवान जगन्नाथ के भक्तों को इस सुअवसर पर बधाई दी है। राष्ट्रपति ने भगवान से देश के विकास के लिए प्रार्थना की है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने यात्रा को विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक बताया है।

Jagannath Yatra 2026, (आज समाज), भुवनेश्वर: ओडिशा के पुरी में विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ रथ यात्रा शुरू हो गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी देशवासियों को रथ यात्रा की शुभकामनाएं दी हैं। तीनों देवों, भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के भव्य रथ सजाकर ग्रैंड रोड पर तैयार रखे गए थे। भगवान जगन्नाथ बारिश के बीच गर्भगृह से बाहर निकले और इसके बाद विशाल रथ पर बैठ गए। भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा भी अपने-अपने रथों पर सवार हो गए और इसके बाद यात्रा आरम्भ हो गई। (Jagannath Yatra 2026)

श्री जगन्नाथ के सभी भक्तों को दिल से बधाई : मुर्मू

राष्ट्रपति मुर्मू ने जगन्नाथ रथ यात्रा को भक्तों और ईश्वर के बीच के बंधन का एक अनोखा उत्सव बताया। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर एक पोस्ट में इस सालाना त्योहार के आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और एकता को बढ़ावा देने वाले महत्व पर ज़ोर दिया और देश की लगातार खुशी, समृद्धि और भलाई के लिए प्रार्थना की। द्रौपदी मुर्मू ने कहा, महाप्रभु की रथ यात्रा के शुभ अवसर पर, मैं देश और विदेश में श्री जगन्नाथ के सभी भक्तों को दिल से बधाई देती हूं।

राष्ट्रपति ने देश की लगातार तरक्की के लिए की प्रार्थना

ऐसी मान्यता है कि इस पवित्र जुलूस की शानदार परंपरा के दौरान, महाप्रभु श्री जगन्नाथ, चक्रराज सुदर्शन, बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ भक्तों से मिलने बाहर आते हैं। भक्त और ईश्वर के मिलन का यह भावपूर्ण अवसर सचमुच अनोखा है। राष्ट्रपति ने देश की लगातार तरक्की के लिए प्रार्थना करते हुए ने कहा, मैं प्रार्थना करती हूं कि महाप्रभु श्री जगन्नाथ की कृपा से हमारे देश और यहाँ के लोगों की खुशी और समृद्धि बढ़ती रहे। जय जगन्नाथ! (Jagannath Yatra 2026)

दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया : प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस मौके पर बधाई दी और रथ यात्रा को भारत की अटूट आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक बताया। उन्होंने एक्स पर लिखा, रथ यात्रा के पवित्र अवसर पर सभी को बधाई। यह भारत की सदियों पुरानी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत की एक शानदार अभिव्यक्ति है। रथ यात्रा से जुड़ी परंपराओं ने पूरे भारत और दुनिया भर की पीढ़ियों को प्रेरित किया है। (Jagannath Yatra 2026)

ये विनम्रता, सामूहिक भागीदारी और निस्वार्थ सेवा का प्रतीक हैं। पीएम मोदी ने लिखा, महाप्रभु जगन्नाथ सभी को अच्छा स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि का आशीर्वाद दें। वे हमें हमारे सभी कामों के लिए शक्ति दें और हमारे समाज में एकजुटता की भावना को और मज़बूत करें। जय जगन्नाथ!

हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित त्योहारों में से एक

पुरी में होने वाली जगन्नाथ रथ यात्रा हिंदू धर्म के सबसे सम्मानित त्योहारों में से एक है और हर साल इसमें देश-विदेश से लाखों श्रद्धालु शामिल होते हैं। त्योहार को शांतिपूर्ण और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा और लॉजिस्टिक्स के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। (Jagannath Yatra 2026)

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