Guru Purnima 2026: आज मनाया जा रहा गुरु पूर्णिमा का पर्व, जानिए इसका महत्व, पूजा की विधि और शुभ मुहूर्त

Guru Purnima Significance: गुरु पूर्णिमा 2026 का पर्व 29 जुलाई यानी आज मनाया जा रहा है। यह दिन महर्षि वेदव्यास की जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। इस अवसर पर लोग अपने गुरु, शिक्षकों और आध्यात्मिक मार्गदर्शकों का पूजन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं।

Guru Purnima 2026 Puja Vidhi: आज देशभर में गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जा रहा है। यह पर्व आषाढ़ मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है और इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। इसी दिन महर्षि वेदव्यास का जन्म हुआ था। वेदों के विभाजन और महाभारत जैसे महान ग्रंथ की रचना का श्रेय महर्षि वेदव्यास को दिया जाता है। हिंदू धर्म में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व होता है। यह खास दिन अपने गुरु, शिक्षक और आध्यात्मिक मार्गदर्शक के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने का सबसे महत्वपूर्ण अवसर माना जाता है। सनातन परंपरा में गुरु को ईश्वर से भी श्रेष्ठ स्थान दिया गया है, क्योंकि गुरु ही अज्ञान के अंधकार को दूर कर ज्ञान का प्रकाश प्रदान करते हैं। गुरु पूर्णिमा केवल आध्यात्मिक गुरु तक सीमित नहीं है, बल्कि माता-पिता, शिक्षक, मार्गदर्शक और जीवन में सही दिशा दिखाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के प्रति सम्मान व्यक्त करने का दिन भी है। इस अवसर पर गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करना शुभ माना जाता है।

गुरु पूर्णिमा 2026 की तिथि और शुभ मुहूर्त

वैदिक पंचांग के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 28 जुलाई 2026 को शाम 6:18 बजे से शुरू हुई थी। यह तिथि 29 जुलाई 2026 को रात 8:05 बजे तक रहेगी। उदया तिथि के आधार पर गुरु पूर्णिमा का पर्व 29 जुलाई को मनाया जा रहा है। इस दिन सूर्योदय के बाद से पूर्णिमा तिथि रहने तक गुरु पूजन, दान, जप और धार्मिक अनुष्ठान करना अत्यंत शुभ माना गया है।

क्यों मनाई जाती है व्यास पूर्णिमा?

गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन महर्षि वेदव्यास का प्राकट्य दिवस माना जाता है। उन्होंने चारों वेदों का संकलन और विभाजन किया, महाभारत की रचना की तथा 18 पुराणों के संकलन का श्रेय भी उन्हें दिया जाता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में उन्हें आदि गुरु का स्थान प्राप्त है। यही कारण है कि इस दिन वेदव्यास की पूजा के साथ सभी गुरुजनों का सम्मान किया जाता है।

गुरु पूर्णिमा की पूजा विधि जान लीजिए

गुरु पूर्णिमा के दिन सुबह उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद पूजा स्थल को साफ कर भगवान विष्णु, भगवान शिव और महर्षि वेदव्यास का स्मरण करें। अगर आपके गुरु उपस्थित हों तो उनके चरण स्पर्श कर पुष्प, फल, वस्त्र या दक्षिणा अर्पित करें। गुरु की तस्वीर या चरण पादुका का पूजन भी किया जा सकता है। इस दिन गुरु मंत्र, गुरु गीता, विष्णु सहस्रनाम अथवा भगवद्गीता का पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। कई श्रद्धालु पूर्णिमा व्रत रखकर दिनभर जप, ध्यान और सत्संग में भी भाग लेते हैं।

गुरु पूर्णिमा पर क्या करना शुभ?

गुरु, माता-पिता और शिक्षकों का आशीर्वाद लें। जरूरतमंद लोगों को अन्न, वस्त्र, फल या दक्षिणा का दान करें। धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करें। ध्यान, जप और सत्संग में समय बिताएं। विद्यार्थी अपने शिक्षकों के प्रति सम्मान व्यक्त करें और उनके मार्गदर्शन का संकल्प लें। इन कार्यों को करने से ज्ञान, सफलता और सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होने की मान्यता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन गुरु, माता-पिता या किसी बड़े का अपमान नहीं करना चाहिए। क्रोध, झूठ, कटु वचन और नकारात्मक विचारों से दूर रहना चाहिए। यह दिन आत्मचिंतन, संयम और सदाचार अपनाने का अवसर माना जाता है।

ज्योतिषीय दृष्टि से क्यों खास है?

ज्योतिष शास्त्र में गुरु पूर्णिमा का विशेष महत्व माना गया है, क्योंकि यह पूर्णिमा चंद्रमा की पूर्ण कलाओं का प्रतीक होती है। कई ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस वर्ष गुरु पूर्णिमा पर ग्रहों की स्थिति आध्यात्मिक साधना, ज्ञानार्जन और गुरु कृपा प्राप्त करने के लिए अनुकूल मानी जा रही है। इसलिए इस दिन मंत्र जाप, ध्यान और गुरु उपासना का विशेष फल मिलने की मान्यता है।