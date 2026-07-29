Guru Purnima 2026: गुरु पूर्णिमा पर स्कूल-कॉलेज, बैंक और दफ्तर खुलेंगे या छुट्टी रहेगी? तुरंत जानें काम की बात

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Amit Upadhyay
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Guru Purnima 2026 Holiday Status: गुरु पूर्णिमा को लेकर लोगों में यह सवाल है कि 29 जुलाई को स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय खुले रहेंगे या बंद। दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा और पंजाब में गुरु पूर्णिमा पर अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश नहीं होता है। इसलिए स्कूल, बैंक और दफ्तर खुले रहेंगे।
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गुरु पूर्णिमा पर स्कूल-कॉलेज, बैंक और सरकारी दफ्तरों में कामकाज सामान्य रहेगा।

Guru Purnima 2026 Bank and School Holiday: गुरु पूर्णिमा हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण पर्व है और 29 जुलाई को देशभर में यह पर्व मनाया जा रहा है। इस खास दिन स्कूलों और मंदिरों में खास कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इस पर्व को लेकर लोगों के मन में एक आम सवाल है कि क्या इस दिन स्कूल-कॉलेज, बैंक, सरकारी कार्यालय बंद रहेंगे या सामान्य रूप से काम करेंगे? खासकर दिल्ली-एनसीआर, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में लोग छुट्टी की स्थिति जानना चाहते हैं। आइए जानते हैं गुरु पूर्णिमा 2026 पर अलग-अलग राज्यों में अवकाश की स्थिति।

दिल्ली-NCR में स्कूल-कॉलेज और बैंक खुले रहेंगे या बंद?

दिल्ली में गुरु पूर्णिमा को लेकर सार्वजनिक अवकाश यानी गैजेटेड हॉलिडे घोषित नहीं किया गया है। इसलिए राजधानी दिल्ली में अधिकतर सरकारी कार्यालय, बैंक, स्कूल, कॉलेज और अन्य संस्थान सामान्य रूप से खुले रहेंगे। हालांकि कुछ स्कूल और शैक्षणिक संस्थान अवकाश घोषित कर सकते हैं। अभिभावकों और छात्रों को अपने संबंधित स्कूल या कॉलेज से इस बारे में अपडेट लेना चाहिए। दिल्ली-एनसीआर के अंतर्गत आने वाले नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद में भी सामान्य रूप से कामकाज जारी रहने की संभावना है।

हरियाणा-पंजाब में गुरु पूर्णिमा पर छुट्टी रहेगी या नहीं?

हरियाणा में गुरु पूर्णिमा 2026 को आमतौर पर राज्य स्तरीय सार्वजनिक अवकाश की सूची में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे में सरकारी कार्यालय, बैंक और अधिकांश स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे। हालांकि कुछ शिक्षण संस्थान गुरु पूर्णिमा के अवसर पर विशेष प्रार्थना सभा, गुरु वंदना कार्यक्रम या सांस्कृतिक आयोजन कर सकते हैं। ग्रामीण और निजी स्कूलों में स्थानीय निर्णय के आधार पर छुट्टी हो सकती है। पंजाब में भी गुरु पूर्णिमा को सामान्य सरकारी छुट्टी नहीं माना जाता है। इसलिए बैंक, सरकारी दफ्तर और अधिकांश स्कूल-कॉलेज खुले रहेंगे। हालांकि पंजाब के कुछ शैक्षणिक संस्थानों में गुरु पूर्णिमा को सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रमों के रूप में मनाया जा सकता है। इसलिए छात्रों को अपने संस्थान की छुट्टी सूची जरूर देखनी चाहिए।

हिमाचल और यूपी में गुरु पूर्णिमा की छुट्टी का स्टेटस

हिमाचल प्रदेश में गुरु पूर्णिमा धार्मिक महत्व रखने वाला पर्व है, लेकिन इसे आमतौर पर राज्य सरकार की अनिवार्य छुट्टियों में शामिल नहीं किया जाता। इसलिए सरकारी कार्यालय और बैंक सामान्य रूप से खुले रह सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों के कुछ स्कूल या धार्मिक संस्थान स्थानीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम आयोजित कर सकते हैं या छुट्टी दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर कई जगह धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, लेकिन यह हर साल राज्य सरकार की सार्वजनिक अवकाश सूची पर निर्भर करता है। 2026 में सामान्य सरकारी अवकाश न होने की स्थिति में अधिकतर कार्यालय और बैंक खुले रहेंगे।

गुरु पूर्णिमा पर सरकारी बैंक खुलेंगे या बंद रहेंगे?

गुरु पूर्णिमा 2026 भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की सामान्य बैंक हॉलिडे सूची में राष्ट्रीय बैंक अवकाश के रूप में शामिल नहीं है। इसलिए अधिकांश राज्यों में बैंक खुले रहने की संभावना है। हालांकि बैंक अवकाश राज्यवार सूची पर निर्भर करता है। गुरु पूर्णिमा 2026 यानी 29 जुलाई को दिल्ली-NCR, हरियाणा, पंजाब और हिमाचल प्रदेश में सामान्य तौर पर स्कूल, कॉलेज, बैंक और सरकारी कार्यालय खुले रहने की संभावना है, क्योंकि यह अधिकांश स्थानों पर अनिवार्य सार्वजनिक अवकाश नहीं है। हालांकि कुछ निजी संस्थान और शैक्षणिक केंद्र स्थानीय निर्णय के अनुसार छुट्टी दे सकते हैं।