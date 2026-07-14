Gupt Navratri: गुप्त नवरात्रि 15 जुलाई से, विवाह में आ रही बाधाओं को दूर करने के लिए करें ये उपाय, जल्द बजेगी शहनाई

मां कात्यायनी की पूजा, हल्दी अर्पित करना और अर्गला स्तोत्र का पाठ जैसे 5 अचूक उपाय शीघ्र विवाह के योग बना सकते हैं।

Gupt Navratri, (आज समाज), नई दिल्ली: सनातन धर्म में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि का एक विशेष आध्यात्मिक महत्व है। जहां आमतौर पर नवरात्रि सामाजिक और उत्सव प्रधान मानी जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि तंत्र, मंत्र और गुप्त साधना के लिए शुभ जानी जाती है। पूरे साल में 4 नवरात्रि तिथियां होती हैं जिनमें से दो गुप्त रूप से मनाई जाती हैं।

इस साल आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि का आरंभ 15 जुलाई को हो रहा है और यह 23 जुलाई तक रहेगी। यदि किसी जातक के विवाह में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, रिश्ते बनते-बनते टूट रहे हैं, या कुंडली में बृहस्पति और शुक्र का बल कमजोर है, तो यह समय आदिशक्ति को प्रसन्न करने का सर्वोत्तम अवसर है।

गुप्त नवरात्रि में शीघ्र विवाह के लिए क्या करें